Sice má extraligový kádr, ale jinak jich zase tolik není. V sezoně se sice hráči utkávali se silnějšími protivníky a dovedli porazit i ty nejsilnější, Třinec, Spartu nebo Hradec Králové. Jenže za 40 dnů bez kvalitního utkání tahle výhoda vyfičela do vzduchu.

Plusem ovšem zůstává Tomáš Plekanec. Je mu téměř čtyřicet, ale celou potvrzoval, že pořád patří k české hokejové špičce. Na ledě trávil jednoznačně nejvíc času, průměrně 23:48 minuty za zápas, chodí na všechny důležité buly, vypomáhá v obraně a pořád ještě hodně hrozí v útoku. Ač měl na křídlech extraligově nezkušené Adama Kubíka a Nicka Hlavu, nastřádal 43 kanadských bodů a jen kvarteto borců z celé extraligy bylo lepší.

Plusem pro Kladno je i brankář Landon Bow. Zatímco loni se Kladnem před sérií v Jihlavou plížily obavy, že slovenský brankář Andrej Košarišťan je slabší než jihlavský fantom Max Žukov, letos Rytíři na gólmana se zkušenostmi z Dallasu sázeli po celou sezonu. Ani Bow se nevyvaroval slabších momentů, to však ani Žukov, který se mimochodem před sezonou jednou objevil na kladenském tréninku. Šéf Jihlavy Bedřich Ščerban však jakýkoliv pohyb Rusa po ose Jihlava – Kladno zarazil.

Plusy Jihlavy?

Dukla může před baráží počítat se dvěma trumfy, které drží v rukou. Tím prvním jsou výkony zmíněného brankáře Maxima Žukova.

V letošním play-off odchytal všech šestnáct utkání, ve kterých udržel pětkrát čisté konto. Jeho oficiální statistiky jsou famózní. Průměr inkasovaných branek na zápas má 1,81, procentuální úspěšnost 94,17. „Max podává skvělé výkony a drží nás,“ netají jeden z jihlavských trenérů Karel Nekvasil.

Téma baráže je hodně diskutované především jako výhodné pro extraligový tým. „Tohle vymyslel parádní člověk,“ rýpl si jihlavský kapitán Josef Skořepa po vítězném finále.

Přesto Dukla cítí před nedělním startem série výhodu. Vždyť Kladno čeká na barážový střet čtyřicet dní. A prvoligový vítěz si „zkrácením“ série se Vsetínem na šest utkání přidal k dobru dva dny odpočinku.

Minusy Kladna?

Na ten hlavní jsme už narazili, je to nerozehranost. Vidět byla i na zápasech s prvoligovým Kolínem, který Kladeňáci vůbec nepřehrávali. "S Kolínem jsme viděli, že to v baráži nebude sranda, naopak o tisíc procent těžší. S Plekym jsme to probírali a správně řekl, že buď včas přepneme, nebo ne, a pak po sobě budeme koukat a vypukne panika," říkal útočník Kladna Nicolas Hlava.

Kladno navíc těžko požene do boje plný stadion. Fanoušci se sice do Chomutova chystají a pomohou, ale prostředí, jaké by bylo na domácím stadionu (jeho rekonstrukce se chýlí ke konci), nemohou nahradit. Kdežto Jihlavu odchod z Horáckého stadionu teprve čeká, a výborné fanoušky má k ruce.

A co na výhody a nevýhody říká sám Jaromír Jágr? „Výhoda, že jsme odpočatí, měli bychom být relativně zdraví. Ale nevýhoda je, že nebudeme rozehraní. Bude to boj jako loni, budou rozhodovat detaily,“ je mu jasné.

Minusy Jihlavy?

Možná šíře kádru. V útoku se musí obejít bez tří borců, kteří odešli do extraligy. A právě v ofenzivě se Dukla zdá slabší než loni, kdy ji kromě Čachotského táhli i Pekr nebo Fronk. Letos je zase zdráv Skořepa, mazák, který podobně jako kladenský Tomáš Plekanec dokázal v sezoně dát branku i ve dvojnásobném oslabení. Pokud však Dukle vypadlo více hráčů v čele s Čachotským, měla problémy i ve finále se Vsetínem. Po něm hráči ale dostali krátké volno a už se chystají na boj o extraligu. „Bolístky po vyhraném finále se léčí rychle,“ věří svým hráčům Nekvasil.

Přesilovky a oslabení

Tyhle situace rozhodující většinu zápasů, u baráže to nebude jiné. U Rytířů to byl na začátku extraligy zmar, za protivníky zaostávali. Ale postupně se vše otáčelo. Od ledna tým začal lépe bránit a třeba Jakub Suchánek, jenž hrával v minulosti také za Jihlavu, si oblékl i zelenou hlavou náležící nejlepším borcům v Radegast Indexu. V čisté defenzivě vládli rovněž Kanaďané Dotchin a Wood, srdcař Kehar, mladík Ticháček a stále lepší je Rus Arzamascev. V přesilovkách začala fungovat hlavně spolupráce Plekanec – Kubík. Byť se na jejich souhru všechny týmy speciálně chystaly, stejně většinou tihle dva branku vstřelili.

Jihlavě přesilovky v play off nejdou, z deseti účastníků mají jen dva horší čísla. Dukla využívala svojí výhodu jen v 15 procentech, to je skutečně málo. Důvodem je i to, že nejlepší útočníky během sezony pustila do extraligy - Fronka do Litvínova, Lichance do Olomouce a nakonec také Illéše do Vítkovic. Zato obranu mají hoši z Vysočiny pevnou, v oslabení ubránili skoro 86 procent všech výhod svých soků. Lepší čísla má jen Slavia. Obrana je celkově velkou zbraní jihlavské party.

Faktor X

U Kladna jím může být Jaromír Jágr. Zkraje sezony byl ještě Kladnu bodově hodně platný, ale po Vánocích se zranil, mužstvo začalo šlapat a majitel se stáhl do čtvrté formace a jen vypomáhal. Teď ovšem hodně potrénoval, našel si místo ve třetí formaci s bouračem Beranem a šikovným Indrákem, a na sérii s Jihlavou se těší. „Budu hrát takovou roli, na jakou budu mít. Výhoda je, že jsem majitel, můžu se obsadit do jakékoliv role. Ale pro mě je nejdůležitější je tým. Pokud budu vědět, že na to nemám, nemusím hrát vůbec. Na druhou stranu chci být připraven, kdyby se náhodou někdo zranil a připravoval jsem se líp než v extralize poslední dva měsíce," dodal Jaromír Jágr.

U Jihlavy volíme Matouše Menšíka. Je mu teprve osmnáct, ale díky zmíněnému odchodu tří opor do extraligy dostal od trenéra Viktora Ujčíka velkou šanci a silně ji uchopil. V play off fantasticky sekunduje dvojici veteránů Čachotský - Skořepa a určitě o něj je už teď zájem ve velkých klubech.

Jak vše dopadne, se dozvíme nejdříve 22. dubna. Startuje se ale už v neděli a pondělí v chomutovské RockNet Areně.

Kdo z věčných rivalů uspěje tentokrát?

