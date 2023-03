/ROZHOVOR/ Fanoušci Kralup během obou finalových zápasů krajské hokejové ligy pravidelně skandovali jeho jméno. A měli k tomu dobrý důvod. Jednadvacetiletý brankář Luboš Novotný byl opravdovou oporou svého celku.

Brankář Kralup Luboš Novotný během střídání, které musel nedobrovolně strávit na střídačce. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Když jej v mělnické odvetě na malou chvíli musel v brankovišti zastoupit (a skvěle) náhradník Exner, prožila prý jednička na střídačce vůbec nejkrušnější chvilky z celého zápasu. Vše nakonec mělo pro hosty šťastný konec. Po výhře 5:1 odvezli pohár pro vítěze.

Jaké dojmy si odnášíte z finále?

Je to neskutečné. Nikdo z tohohle týmu v podstatě nic nevyhrál. Bavili jsme se o tom před zápasem. Pro všechny je to velká událost, že jsme to dotáhli do zdárného konce. Sezona nebyla lehká. Finále s Mělníkem? To nejkrásnější, co může být.

Pět jedna, jednoznačný výsledek. Ale tak lehké to asi nebylo…

Určitě ne. Výsledek vůbec neodpovídá tomu, jak hra vypadala. Byli jsme sice celý zápas lepší, ale Mělník měl rovněž svoje šance. Byl to vyrovnaný zápas, podle mého v kvalitě druhé ligy.

Ve druhé třetině jste musel na chvíli přepustit své místo v brankovišti. Co se přihodilo?

Praskla mi tkanička, co svazuje beton a brusli. Lehce jsem zpanikařil, myslel jsem, že to stihnu o pauzu zavázat, což se bohužel nepovedlo. Neznal jsem pravidlo, že když gólman odjede na střídačku, musí vystřídat. Na jedno střídání tam musel jít Eky (Jiří Exner), vyčapal tam jeden nádherný zákrok. Šel jsem zpátky a už to bylo v pohodě. O třetinu jsem beton spravil.

Nebyl to pro vás nakonec ten největší problém v celém utkání?

Tohle byla asi opravdu nejkrušnější chvilka. Ještě tedy musím říct začátek zápasu, kdy jsem vstoupil v chráničích na bruslích na led a rozbil jsem se před celou vyprodanou halou, což byl taky silný zážitek. Ale to k tomu asi patří.

Co dodat k atmosféře zápasu?

Nádherná. Na krajskou ligu je to něco úplně neskutečného.