Budu to hodnotit určitě kladně. Splnili jsme cíl, který jsme si před sezonou dali. Na Kladno budu vzpomínat jenom v dobrém. Nestalo se tam nic, co by se mi nelíbilo, všichni tam měli velmi profesionální přístup. Za sebe můžu říct jenom chválu.

Jaké pro vás bylo bojovat v baráži o udržení, když už jste v té době věděl, že příští sezonu strávíte jinde?

Už jsem měl podepsáno delší dobu, ale měl jsem to nastavené tak, že si odvedu práci, kvůli které jsem na Kladno šel. Vůbec jsem nevnímal, že mám podepsáno jinde, i když jsem věděl, že můžu hrát s čistou hlavou. Hodně mi pomohlo, že už jsem věděl, do čeho jdu. Měl jsem to takhle už tehdy ve Varech, kde jsem měl podepsáno v Litvínově. Věděl jsem, že k tomu musím přistoupit na sto procent. Nepřipouštěl jsem si, že bych se na to měl vykašlat nebo do toho nejít na sto procent, abych se nezranil. To by byla věc, kterou bych si vyčítal.

Cíl se vám ale povedlo splnit a s Kladnem jste se rozloučil nejlépe, jak jste mohl. Jaké byly oslavy?

Oslavili jsme to druhý den, protože zápas končil pozdě a všichni jsme byli unavení jak fyzicky, tak psychicky. Druhý den jsme se sešli na Kladně a oslavili to, jak nejlépe šlo. Lišilo se to samozřejmě kus od kusu, ale já jsem za to vzal tak, jak se má.

Individuálně se vám za Rytíře dařilo a sbíral jste hodně bodů. Jste spokojený s výkony, které jste podával?

Jsem strašně rád, že se mi dařilo, a vděčím panu Čermákovi a Džegrovi, že mi takovou šanci dali. Na začátku jsem nevěděl, do čeho jdu, ale sedlo si to a času jsem měl opravdu dost. Na přesilovce jsem byl s Plekym taková spojka. Nechci říkat, že se tam body sbíraly lehce, ale hodně jsem jich měl při přesilovkách. Když se hráči daří a sbírá body, tak se mu vždycky hraje lépe. Jsem za to rád.

Produktivitou jste dokázal navázat na předchozí sezonu, kterou jste strávil na Slovensku. Byla právě ta pro vaši kariéru zlomová poté, co jste neuspěl na zkoušce v Českých Budějovicích?

Určitě. Byl jsem na zkoušce, ale tam to kvůli covidu nedopadlo. To, že jsem souhlasil s angažmá na Slovensku byl jeden z nejlepších kroků, které jsem mohl udělat. Dostal jsem velkou šanci od trenéra, který mi dal stejnou šanci, jakou jsem pak dostal na Kladně. Snažil jsem se mu to vrátit a sezona se mi povedla. Jsem strašně rád, že jsem na ni navázal i na Kladně.

Jaké pro vás osobně bylo zahrát si s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem?

Byl to neuvěřitelný zážitek. Klobou dolů před oběma, jací jsou profíci a jak se připravují na zápasy. Kdykoliv se mě někdo zeptá, tak o tom rád povídám. Ne každému hráči se poštěstí zahrát si s takovými legendami. Byl jsem šťastný, že jsem si s nimi mohl zahrát. Byl to splněný sen.

Teď vás čeká angažmá v Plzni. Co od něho očekáváte?

Očekávání jsou velká, doufám, že si zahrajeme play off. O roli v týmu jsme se ale zatím ještě nebavili. Předpokládám, že budou chtít, abych hrál tak, jako jsem hrál na Kladně. Abych byl nepříjemný, jako se snažím být, ale zároveň pomohl týmu body. Uvidíme, jak to bude s přesilovkami.

Jaké to bude zahrát si jako soupeř proti Kladnu? S řadou hráčů se znáte, takže to bude asi pikantní.

To určitě bude. Měl jsem to takhle už letos, když jsem za Kladno nastupoval proti Litvínovu, kde znám tři čtvrtě týmu. Teď to bude stejné. Těším se na to. Doufám, že se Kladnu bude dařit.

Proti Litvínovu se vám opravdu dařilo. Máte to tak, že když se nabudíte, tak podáváte ještě lepší výkony?

Taky jsem nad tím přemýšlel. Vždycky jsem se dokázal vyhecovat a fungovalo to. Snad se mi bude dařit i proti Kladnu.

Co očekáváte od Kladna v příští sezoně? Bude mít zase sestupové starosti nebo může myslet výš?

Pokud se Džegrovi povede udržet aspoň půlku týmu pospolu, tak by to mohlo jít. Už ke konci sezony jsme hráli výborně a chyběl kousek do play off. Pokud zůstane kostra týmu, tak vůbec nemusí pomýšlet na spodek tabulky. Když budou hrát tak, jako jsme hráli ke konci sezony, tak můžou v klidu hrát předkolo. Když to vhodně doplní o střelce, tak to bude ještě lepší. Rozhodně je nepasuju do role, že by měli hrát dole.

