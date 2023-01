Zápas začal aktivně z obou stran. Kralupští potřebovali uspět pro udržení kontaktu s čelem tabulky a zároveň pozic zajišťujících přímý postup do čtvrtfinále. Rozjetá Vlašim oproti tomu po třech výhrách z posledních pěti utkáních ztrácela už jen o skóre na postup do předkola. Oba celky tak do zápasu vstoupily s maximálním odhodláním uspět.

Lépe ovšem začali hosté, když se hned ve 3. minutě poprvé představil Dominik Florián a vstřelil rychlou úvodní branku.Tou nastartoval třígólovou smršť, jíž završil ve 13. minutě David Kucharčík gólem určujícím třígólové vedení Vlašimi, která tak od první třetiny potvrzovala pozici pátého nejproduktivnějšího útoku v lize.

Vlašimskou euforii však hned v 15. minutě zchladil dlouholetý kralupský centr Jakub Kaprál, který nejenže snížil na rozdíl dvou branek, ale hned v úvodní minutě druhé třetiny svou druhou trefou utkání stáhl kralupské manko na rozdíl jediného gólu. Pro šestadvacetiletého útočníka šlo už o pátou trefu z posledních čtyř zápasů a coby nejlepší kralupský nahrávač tak začíná pomalu stoupat i tabulkou kralupských střelců. V celkovém bodování dokonce ztrácí na dvacetibodového lídra Davida Bradáčka už jen jediný bod.

Hokejista Tomáš Tomek: Mužů hrát s hráči, kteří mají sedm set startů v NHL

V dalším průběhu zápasu si Kralupští vytvořili spoustu gólových situací, ovšem střelecké štěstí se hokejkám svěřenců Dušana Sikely a Martina Příhody vyhýbalo velkým obloukem. Poklonu také nutno sklonit spolehlivě chytajícímu mladému vlašimskému brankáři Martinu Lukeši. Ve 34. minutě tak kralupský střelecký zmar potrestal opět Dominik Florián, jehož trefa byla nakonec zapsána jako vítězná.

Zdroj: Youtube

Po pátém gólu Rytířů do šatny z poslední sekundy druhé části sice pro Kralupy ještě vykřesal naději využitou přesilovkou Jakub Verbík. To bylo ovšem ze strany domácích vše a při závěrečné hře bez brankáře už jen vlašimský Pessr pečetil do prázdné brány skóre na konečných 3:6.

Kralupské ochozy tak mohly vidět v prvním lednovém zápase celkem devět branek, bohužel pro domácí příznivce jich padlo šest do kralupské sítě. Kromě gólů však zápasu rozhodně nechyběla tvrdost, vzájemná nevraživost z obou celků přímo sršela. Ve vyostřeném utkání tak bylo k vidění několik drobných šarvátek, ovšem okořenila ho i plnohodnotná vítězná bitka Tomáše Práška, který si poměrně jednoznačně poradil s Adamem Kořánkem. Celkově v utkání rozhodčí Krivák rozdal 28 trestných minut.

Hadamczik k úspěchu české dvacítky: Musíme být pyšní, kluky vidím i v nároďáku

"Prohru doma nemůžu hodnotit jinak než špatně," komentoval výsledek hlavní kralupský trenér Dušan Sikela. "Během měsíce jsme měli jen tři tréninky, a to se někde muselo projevit. Už ty poslední zápasy před pauzou nám ale moc dobře nevycházely, zachraňovali jsme to posledními třetinami a dalo by se říct, že dneska jsme na ty výkony navázali. Dopředu jsme byli jaloví, nebylo to ono, k tomu jsme dozadu dostali laciné branky, a proto takový výsledek."

Další utkání čeká Kralupy v neděli v Kutné Hoře, kde započnou náročný týden tří venkovních zápasů v sedmi dnech. Dva dny po kutnohorské štaci totiž zajíždějí za dohrávkou 15. kola do Kolína, načež týden zakončí sobotním okresním derby v Mělníku.

HK Kralupy - Rytíři Vlašim 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Kaprál (R. Verbík), 21. Kaprál (Husarik, David), 48. J. Verbík (Bradáček) - 3. Florián (Burda), 8. Beneš (Burda, Florián), 13. Kucharčík, 34. Florián (Holeš), 40. Holeš (Kucharčík), 57. Pessr (Kočí). Rozhodčí: Krivák - Hanžl, Karda. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:1.

DAVID PALÁN