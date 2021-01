Třinečtí pošetřili při přesunu do Boleslavi síly díky leteckému mostu mezi Ostravou a Prahou a v úvodu zápasu to bylo znát, byli aktivnější a tlačili na soupeře. Jejich snaha vyvrcholila při přesilovce, když dostal od Leiera nabito Rodewald, spolupráci dvou čerstvých akvizic z Kanady ale Krošelj přečetl a puk vykopl betonem.

Z prvního gólu se tak radovali domácí, rovněž při početní výhodě. Najman z pravého kruhu nastřelil Kacetlův beton a odražený puk si před brankovištěm našel Oscar Flynn, který z dorážky otevřel skóre.

Oceláři ale během dvou minut otočili. Nejprve Krošelj po tečované ráně od modré neudržel puk mezi betony a Ondřej Kovařčík ho zblízka zametl za čáru, potom i hosté využili přesilovku. Po pouhých jedenácti sekundách zakončil rychlou souhru střelou z levého kruhu Martin Růžička. Byl to jeho první bod kalendářního roku.

Do kabin se přesto odcházelo za nerozhodného stavu. Jen sedmnáct vteřin před pauzou si na levé křídlo sjel Martin Pláněk a po žabičce Šťastného se opřel do kotouče, který se zastavil až za Kacetlem.

Ve druhé třetině byla hra dost kouskovaná a padalo hodně trestů. Ke trefě byl blízko Flynn, rozezvučel ale tyče za Kacetlem.

Domácí prubli i dvě dvojnásobné přesilovky, skórovali však až po skončení druhé z nich. Pět minut před druhou sirénou si před branku sjeli Claireaux s Ondřejem Najmanem a druhý jmenovaný usměrnil střílený pas Ciencialy z levého rohu pod břevno. Lavička Třince si vyžádala trenérskou výzvu, ta platnost gólu potvrdila.

Naopak neplatila otřepaná hokejová fráze, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, nezaslouží si vyhrát. Ve třetí třetině se totiž skóre neměnilo. Obraz hry byl podobný jako v prostřední části – opět se dost vylučovalo (v celém utkání sudí rozdali sedmnáct menších trestů) a průběh byl dost kouskovaný.

Gól měl na dosah Kovařčík, ale před prázdnou brankou ho za cenu faulu v jasné tutovce zastavil Kousal. A na srovnání Oceláři nakonec opravdu nedosáhli, přestože hráli v závěru přesilovou hru a jen během poslední minuty při hře šesti proti čtyřem spálili dvě velké šance, když střílel Marcinko z mezikruží vedle a Vrána dvě sekundy před koncem otřel svou střelu o břevno.

Domácí se díky výhře posunuli na druhé místo tabulky, kde nahradili právě svého úterního soupeře. Potvrdit dobrou formu může Boleslav v pátek, kdy hraje na ledě Pardubic.

Pavel Patera, trenér Mladé Boleslavi: „V první třetině byl soupeř bojovnější, ale nám pomohlo vyrovnání na 2:2. Od druhé třetiny jsme se Třinci vyrovnali a pak jsme ho i předčili. Byl to zápas dvou hodně vyrovnaných týmů, který jsme nakonec rozhodli třetím gólem my.“

Marek Zadina, trenér Třince: „Bylo to kvalitní utkání, nemůžeme týmu vytknout přístup ani nasazení. Jednu přesilovku jsme sice využili, ale musíme se v nich zlepšit. Ale jsme na dobré cestě to zlomit. Snad se to k nám zase otočí.“

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Flynn (Najman, Hrbas), 20. Pláněk (Šťastný), 35. Najman (Claireaux, Cienciala) – 11. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Dravecký), 13. Martin Růžička (P. Vrána, Hrňa). Rozhodčí: Pešina, Sýkora – Pešek, Malý. Vyloučení: 9:8. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 1:1. Bez diváků.

Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Leier, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Rodewald – Dravecký, Peterek, Hrňa – Kurovský.