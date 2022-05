Jakub Strnad nastupoval až do osmadvaceti let prakticky jen za mateřské Kladno, kde plnil i roli kapitána. Po sestupu z extraligy se ale s týmem rozloučil a zamířil do Mladé Boleslavi, se kterou si zahrál dokonce semifinále. Na pokračování se u bruslařů ovšem nedomluvil a začalo hledání dalšího angažmá. Zkouška v Plzni nevyšla a na Kladensku se už mylně spekulovalo i o konci Strnadovy kariéry.

Pomohlo nakonec právě mateřské Kladno. Tam Strnad v 11 zápasech potvrdil roli skvělého defenzivního útočníka a zakrátko putoval v rámci výměny za Ladislava Zikmunda do Sparty. S tou bral ve finále extraligové stříbro „Léto nebylo zrovna lehké, pořád jsem čekal, co bude. Nakonec to dopadlo takhle. Tady je vidět, jak se to dokáže rychle otočit. Vyzkoušel jsem si úplně novou situaci v kariéře, jsem za to rád,“ vrací se k divokému ročníku Strnad.

Přestože ho porážka ve finále s Třincem zpočátku bolela stejně jako zbytek týmu Sparty, nyní už Strnad dokáže úspěch, kterého s pražským celkem dosáhl, ocenit. „V tu chvíli to bylo zklamání. Když člověk stojí na střídačce a kouká, jak se soupeř raduje, tak by se chtěl nejradši vypařit. Postupem času ale člověku dojde, že to nebylo vůbec špatné,“ přiznává.

„Když jsem tam přišel, tak jsme byli kolem desátého místa. Kdyby mi v tu chvíli někdo řekl, že budeme hrát finále, tak bych tomu asi nevěřil. Mužstvo bylo dole, ale od olympiády se to zvedlo a šlapalo to,“ dodává.

Ve Strnadově kariéře se jednalo o jednoznačně největší úspěch. Zatímco s Rytíři většinu času bojoval o postup od nejvyšší soutěže, v posledních letech si dosyta užil bojů v extraligovém play off. Po semifinále s Mladou Boleslaví se posunul o další krůček výš.

„Každý zápas ve finále je vzácnost. Člověk to může hrát jednou za kariéru, takže jsem se snažil si každý zápas užívat a nasát atmosféru. Bylo to skvělé, každý zápas byl vyprodaný. Bude se na to hezky vzpomínat,“ přiznává Strnad, který zároveň ocenil i mistrovský Třinec.

„Třinec asi byl o trochu lepší. Hlavně skvěle dodržoval systém. Mají to propracované, zažité a umí si to trpělivostí uhrát,“ říká na konto soupeře.

V příští sezoně už ale bude Strnad hájit barvy nového zaměstnavatele. Po působení ve Spartě se totiž dohodl na smlouvě v Českých Budějovicích. „Budějovice se mi ozvaly už ke konci sezony, že by měly zájem. Byla to první vážná nabídka a nechtělo se mi na nic čekat. Vím, že tam je dobré zázemí, chodí tam lidi a navíc mám odjakživa rád Jihočeský kraj,“ vyjmenovává bývalý kapitán Kladna.

Do úplně neznámého prostředí nepůjde. Proti Motoru odehrál za Kladno řadu vypjatých bitev a místní arénu zná velice dobře. Na střídačce se navíc potká i s bývalým kladenským trenérem Davidem Čermákem, který bude nově působit jako asistent trenéra Jaroslava Modrého. Hrála i Čermákova přítomnost roli ve Strnadově příchodu?

„V té době jsem vůbec nevěděl, že tam jde. Možná to v tom roli hrálo, ale já o tom nevěděl,“ říká Strnad. „Určitě je příjemné, že tam budu někoho znát. Úplně do neznáma ale nejdu, znám tam i další. Třeba Jakuba Valského z Kladna,“ doplňuje zkušený útočník, který v současnosti absolvuje individuální letní přípravu.

