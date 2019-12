Mladší žáci v nadstavbové části své ligy porazili na jejich domácím ledě Rytíře Kladno 8:5 a minulý týden si vyšlápli také na pražskou Spartu, kterou skolili 8:4. V sobotu v osm ráno je čeká doma méně zvučný soupeř, zato hokejově kvalitní, a to družstvo SK Černošice.

„Srdečně zveme diváky na zápasy mužů i naší mládeže, která hraje ligovou soutěž proti špičkovým týmům. Prezentují se výborným hokejem, na který se dobře dívá a daří se jim porážet i ty nejznámější soupeře," oceňuje kapitán áčka Václav Pek, který je zároveň vedoucím ročníku 2009.

Ten hrál v sobotu v Kutné Hoře a podlehl domácím těsně 5:6. Ročník 2011 zvítězil ve svazovém dvojutkání v Hořovicích vysokým rozdílem nad Rytíři Kladno i "domácím" HC Žebrák.

Méně už se vedlo starším žákům, kteří prohráli v Kladně vysoko 0:14. „Tým tvoří hráči, kteří u nás s hokejem začínali před pěti, šesti roky, kdy vznikl náš klub. Oproti soupeřům mají ztrátu několika let, a to se bohužel zatím podepisuje na jejich výsledcích. Pracujeme ale tvrdě a snažíme se to krok po kroku dohánět," uvedl trenér Michal Broš, bývalý skvělý hokejista a reprezentant.

Buldočci ročníku 2010 vyhráli svazové utkání v Čáslavi. Ročník 2012 vyhrál na Mikuláškém turnaji v Neratovicích, kde v soubojích s HC Husky Teplice (30:1), s HK Kralupy (7:0) a po náročném a tvrdém souboji s SK Černošice (7:1) vybojoval zlaté medaile.

(vlk)