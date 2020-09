Vlastně jediné nervy zažili Buldoci ještě pár hodin před zápasem, kdy vstoupila v platnost nová opatření proti šíření koronaviru. Na zimním stadionu po vzoru prvoligových klubů narychlo upravovali sektory pro stání na číslovaná místa k sezení.

„Měli jsme potvrzeno přímo od šéfa epidemiologické skupiny na ministerstvu zdravotnictví, že není nutné, aby lidé seděli, protože smyslem opatření je především zamezit šíření viru na koncertech či diskotékách, kdy dochází k velkému pohybu lidí, zatímco v hledištích, kde k pohybu osob v takové míře nedochází, je riziko přenosu mnohem menší," vysvětlil David Vlk, manažer komunikace HC Buldoci a bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Sotva barva na čerstvě očíslovaných místech zaschla, nastal okamžik, na který neratovičtí fanoušci roky čekali. Na ledě mohli bouřlivě přivítat zkušeného ex-reprezentanta Martina Chabadu. Za klub, který před sedmi lety založil, totiž poprvé nastoupil jako hráč. S tradičním číslem 14, které nosil už ve Spartě Praha jako kapitán při zisku tří mistrovských titulů, zapsal jednu branku a dvě asistence. Hattrickem a dvěma asistencemi se zaskvěl kapitán Václav Pek, tři branky a jednu asistenci měl Michael Chvojka.

Všechny však zcela zastínil mladičký junior Oldřich Matějka, který se trefil hned osmkrát. Hráč se zkušenostmi z kanadsko-amerických juniorských soutěží se v době koronakrize individuálně připravuje na neratovickém stadionu a zápasy v krajské soutěži jsou pro něj vítaným zpestřením jeho dobře se rozvíjející hokejové kariéry.

„Je to vlastně náš první odchovanec. Co jsme klub založili, dojíždí sem a připravuje se pod vedením trenérů, kteří u nás působí nebo vedou individuální tréninky. Je to mladý borec, který by určitě měl už i na první ligu. Věřím, že naše práce s ním ještě přinese další ovoce," pochválil juniora Matějku matador Martin Chabada.

Připomněl i jména neratovických trenérů, kteří jsou podepsaní nejen pod úspěchy Oldřicha Matějky, ať už to je mistr světa z roku 2000 Michal Broš, nebo Tomáš Myšička, úspěšný juniorský reprezentant. V klubu pracuje také Petr Znamenáček, který v minulosti dokázal v pražské Spartě vychovat i jedničku draftu NHL Patrika Štefana, či Jakub Mrázek, hráč A-mužstva a donedávna kapitán juniorky Bílých Tygrů Liberec.