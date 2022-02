Mužstvo Nymburských Lvů je v baráži o postup do vyšší soutěže. „Ani nevím, jak to mám komentovat. Nikdo nymburským Lvům nevěřil od začátku soutěže, že něco takového dokážou. Je to o rodině. A tým Nymburka funguje jako rodina. Když se nedařilo, semkli jsme se a jeli jsme dál. To je náš klíč po celou sezonu,“ byl nadmíru spokojený trenér nymburského mužstva Pavel Bartoníček.