Na prvním tréninku jich bylo co by na prstech rukou napočítal. Jeden měl místo hokejové helmy cyklistickou, druhý přišel v oteplovačkách jak na lyžovačku. Všechny děti ale spojovala chuť hrát hokej. Psal se říjen roku 2013 a Martin Chabada se po úspěšné hokejové kariéře rozhodl založit v domácích Neratovicích klub, který pojmenoval Buldoci.

Hokejovou rodinu pod hlavičkou HC Buldoci Neratovice čeká další mistrovská sezona. | Foto: HC Buldoci

Buldočí nátura bývá definována jako odvaha, neohroženost či smělost. "Martin Chabada si pronajal od města prázdný zimní stadion a neexistující oddíl. To, co tady dokázal za pár let z ničeho vybudovat, je prostě neuvěřitelné," chválí Roman Kroužecký, starosta Neratovic.