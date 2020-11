Jak moc na vás doléhá současná situace jako na provozovatele zimního stadionu a předsedy hokejového klubu?

Samozřejmě ekonomicky dopadl koronavirus na všechny v této zemi, ale začínáme vidět světlo na konci tunelu. Bohužel finanční ztráty jsou ohromné, měsíční provoz zimního stadionu vyjde na 350 až 450 tisíc korun. Horší je to ale v rámci klubu, budujeme u dětí nějaké návyky, které teď rychle ztrácejí.

To vidíte jako největší problém?

Ano. Sedm let na něčem pracujeme, chceme aby to mělo nějakou kvalitu, máme profesionální trenéry, netrénují u nás tatínkové jako jinde. Máme tady Petra Znamenáčka, který dříve desítky let trénoval pražskou Spartu, šéftrenérem je Jakub Mrázek, který k nám přišel z pozice kapitána juniorky Bílých Tygrů Liberec, David Volf vyhrál se Salzburgem dorosteneckou EBEL Ligu a nově k nám přišel Valery Knyazev, bývalý hráč KHL, draftovaný v juniorech na patnáctém místě. Nesmím zapomenout Michala Paříka, jehož bratr před týdnem debutoval v české reprezentaci. Všichni dávají trenérské práci maximum, perspektivě práce s mládeží v klubu dali mnozí přednost před rozvíjející se hráčskou kariérou, do toho se profesně vzdělávají, studují školy. Když se zeptáte Petra Znamenáčka, co je jeho největším úspěchem, neřekne vám, že vychoval jedinou českou jedničku draftu NHL Patrika Štefana, ale že přivedl spoustu dětí k hokeji a že jich mnoho u hokeje zůstalo, ať už v pozicích trenérů, funkcionářů, kustodů nebo manažerů.

Neuvažovali jste o rozpuštění ledové plochy?

Představa, že prostě rozpustíme led, propustíme trenéry a tím minimalizujeme náklady, je zcestná. Než by vyschla plocha, na které leží led, trvalo by to několik měsíců. Navíc je to třetí deska, pod kterou jsou dvě prasklé a je velké riziko, že po rozpuštění by praskla i ta třetí. Je to beton a ten pracuje. Nová plocha by stála nižší desítky milionů korun a to nemáme ani my, ani město jako majitel zimního stadionu. Stejně tak nemůžeme přestat platit trenérům. I oni musí z něčeho žít, museli by si najít jinou práci a pak bychom je zpět do klubu těžko dostávali. Proto trenéři od nás dostávají plnou odměnu.

Počítali jste už ztráty?

Ztráty jdou do milionů korun a hledám možnosti náhrad, zatím to nevypadá dobře, protože zjednodušeně řečeno, jsou určené pro ty, kteří jsou financování z veřejných rozpočtů, zatímco já jsem jako provozovatel zimního stadionu podnikatelský subjekt, který z veřejných rozpočtů financován není a co si nevydělá, to nemá. Paradoxně se díky tomu řadím mezi ty, kteří mají ve smyslu aktuálních vládních opatření povoleno vykonávat zaměstnání, podnikání nebo obdobnou činnost, podobně Škoda Ice Rink v Praze nebo Merkur Ice Arena, které teď také začínají fungovat.

Jaké ekonomické dopady má koronavirus na klub?

V rámci klubu máme členské příspěvky koncipovány jako celoroční a rozpočet je přebytkový, takže z přebytku za roku 2018 se v roce 2019 částečně financovala výstavba šaten a z přebytku za rok 2019 jsme schopní pokrýt výpadek členských příspěvků, pokud bychom do konce sezony - prázdnin 2021 - nedokázali dohnat tréninkové manko z letošního roku, protože na druhou fázi šaten jsme vybrali část prostředků formou crowdfundingu. Já ale pevně věřím, že ten měsíc, co nám teď chybí, doženeme v červnu a že tréninkové manko o mnoho větší než měsíc nebude.

Takže už můžete fungovat?

Zimní stadiony včetně toho našeho se postupně rozjíždějí, my jsme v kontaktu s ostatními a situaci s nimi konzultujeme, sledujeme vládní opatření, vyjádření Českého svazu ledního hokeje, Národní sportovní agentury, vycházíme z výkladového stanoviska České unie sportu, jsme v kontaktu s městem, hygienou a jinými. Je potřeba si uvědomit, že ani vláda kolikrát sama přesně neví, jak které nařízení právně uchopit, viz nedávný výrok soudu, který v podstatě ruší povinnost nosit roušky. Rádi bychom se věnovali pouze hokeji, ale situace nás nutí rozumět právu a jeho výkladu, důležité ale je, že v tuto chvíli jsme si jistí, že fungovat můžeme, a máme pro to všechna možná vyjádření, která nám to umožňují.

Rozjela se navíc už i extraliga…

On je právě rozdíl v tom, že zatímco pro trénink na svazové soutěže není potřeba souhlas Ministerstva zdravotnictví, pro soutěže samotné souhlas nutný je. No a pak jde o to správně pochopit, co to je svazová soutěž a kdo je, nebo může být považován za profesionálního sportovce, ale to je opravdu na velmi rozsáhlý právní rozbor a asi nemá smysl dělat z rozhovoru ročenku advokátní komory.

Pomalu abyste se začal zabývat právem…

Právní výklady samozřejmě nechávám jiným, kteří tomu rozumí. Z řad členů klubu vznikla akční skupina, ve které jsou dva právníci a další lidé, kteří jsou obeznámeni jak s právním prostředím, tak s chodem státu, a mají kontakty na ty, kteří jsou za nařízení či výklady odpovědní. Zašlo to až tak daleko, že v případě potřeby máme horkou linku na premiéra, ministra zdravotnictví, šéfa národní sportovní agentury nebo právníka české unie sportu, z jehož výkladu všichni včetně vlády vychází.

Je nutné hnát to tak daleko?

Sice jdeme výrazně nad rámec toho, co by se očekávalo od malého regionálního klubu, ale protože jsme v jiné situaci, než subjekty financované z veřejných rozpočtů, nemáme ani jinou možnost. Nemůžeme čekat, až nám dojdou prostředky na udržování zimního stadionu, nebo čas, ve kterém jsme v rámci sezony schopni nahradit tréninkový výpadek v rámci klubu.

Kdy tedy očekáváte start?

Zimní stadion jel doposud na nějaký udržovací režim, cca třicet procent výkonu, takže to bude chvíli trvat, než namrazíme a pak začneme fungovat v souladu s aktuálními vládními opatřeními.

To znamená co?

To velmi zjednodušeně znamená, že na vnitřním sportovišti mohou trénovat všichni, kteří jsou profesionály, v našem případě tedy ti, kteří mají řádnou hráčskou smlouvu, nebo se sportem živí. Tak to stojí ve vládním opatření.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Může to být třeba neratovický Lukáš Pařík, který přijde na náš led individuálně zatrénovat se svým osobním koučem, nebo tak jako už se děje v řadě jiných klubů, mládež, junior či dorostenec a tak dále, který má hráčskou smlouvu.