Hosté předtím dokázali smazat už tříbrankový náskok soupeře, o který se hattrickem nejvýrazněji zasloužil jejich bývalý střelec Martin Příhoda. V mělnickém útoku si na spoluhráčích z minulé sezony podobně smlsnul Jan Vernek, jeho tři góly se ale nakonec bodové odměny nedočkaly.

Trenér Junioru Libor Stinka mínil, že poněkud divoké utkání nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. „První třetina se nám nepovedla, ale od druhé jsme byli do konce zápasu lepší. Bohužel – na co Poděbrady sáhly, to jim tam spadlo, zatímco náš mladý tým potřebuje na vstřelení gólu spoustu šancí,“ poznamenal.

Kromě nejlepšího hráče hostí Verneka odehrál výborný zápas také Filip Štrombach. Osmnáctiletý odchovanec, který hostuje v juniorce Slavie Praha a v Mělníku má nyní vyřízený střídavý start, ozdobil svůj vůbec první zápas za dospělé gólem. Zkraje třetí části jím zavelel k vyrovnání, které dokonal o chvíli později Vernek. Na Pácalovu trefu, o které i domácí mluví jako o šťastné, se už hostům odpovědět nepodařilo ani při závěrečné přesilovce zvýrazněné odvoláním brankáře.

Poděbrady - Mělník 7:6 (4:1, 2:3, 1:2)

Branky a asistence: 1. Příhoda (Rindoš, Žalud), 7. Čapek (Tuma), 15. Příhoda (Pojkar, Bartoň), 18. Příhoda (Rindoš, Kejdana), 22. Tuma (Čapek), 27. Tuma (Čapek), 46. Pácal - 2. Vernek (Šubrt), 22. Vernek (Litera), 22. Litera (Krejsa, Šubrt), 24. Litera (Macek, Vernek), 41. Štrombach (Novotný, Macek), 42. Vernek (Macek, Prejza). Vyloučení: 6:4. Využití: 2:2. Rozhodčí: Hruška - Tasch, Kálal. Diváci: 184.