Na úvodní gól diváci čekali 28 minut. V hlavní roli byl Tomáš Pipek. Dvakrát v šanci selhal, ale svou třetí proměnil, když po chybě hostů jel sám na brankáře, naznačil střelu bekhendem, aby pak vystřelil zápěstím a poslal Čáslav do vedení.

Definitivně o svém vítězství domácí rozhodli v závěrečné pětiminutovce. Hosté nevyužili dvojnásobnou přesilovku, domácí pak sami udeřili, když se dokázal prosadit Martin Pipek. Aby toho nebylo málo, tak dvě minuty před koncem zakončil brankou únik obráncům Borovanský.

„Klobouk dolů před všemi zúčastněnými, předvedli výborný výkon. Říkal jsem, že to bude krásná série, což se potvrdilo, ve druhé třetině jsme na soupeře šlápli, a nakonec jsme vyhráli. Za vítězstvím jsme si šli, ale odveta bude těžká, pojedeme do Mělníka s pokorou. Pomáhali jsme si v obraně, fauly budou přicházet, sice tam byly dva trochu zbytečné, ale nechci hráče svazovat pomocí zákazů. V sobotu nás čeká odveta na horké půdě, uvidíme, jak to dopadne,“ byl s výsledkem spokojený čáslavský trenér Tomáš Topol.

Odveta je na program v sobotu 2. března od 17.30 hodin v Mělníku.

Čáslav – Mělník 4:0

Branky: 28. T. Pipek, 33. Kraučuk, 55. M. Pipek, 58. Borovanský). Vyloučení: 9:8, navíc bylo za faul Bílka (Čáslav) nařízeno trestné střílení (neproměněno). Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hruška, Kučera - Větrovský, Matějček. Diváci: 594. Třetiny: 0:0, 2:0, 2:0.

Čáslav: M. Svoboda, Krištof – L. Svoboda, Lang, Bílek, Kůrka, Šlejtr, Janata, Šulc, M. Pipek, Kraučuk, Křišťan, Ježek, T. Pipek, Muras, Borovanský, Vlach, Navrátil, Sladký. Trenér Tomáš Topol.

Mělník: Vokurka, Fiala – Prejza, Novák, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Krejsa, Lenc, Vaněk, T. Havel, D. Havel, Šípek, Šubrt, Fedymycz, Litera, Škarohlíd, Šícha, Macek, Kratochvíl, Stinka. Trenér Jiří Škubal.