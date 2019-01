Střední Čechy – Ani o píď se nepohnuli, naopak si zadělali na další starosti. Na konta hokejistů z Mělnicka nepřistál v sedmnáctém kole krajské ligy ani bod. Nejblíže mu byly Kralupy, které prohrály s favorizovaným Rakovníkem nejtěsnějším rozdílem.

Buldoci Neratovice - Spartak Žebrák 3:0 | Foto: Petr Žižka

Kralupští se po týdnu znovu představili na domácím ledě a také proti Rakovníku museli dohánět nepříznivé skóre. Na rozdíl od derby s tehdy vedoucím Slaným ale zůstali o gól zpět. Hosté tak soupeři oplatili překvapivou porážku (0:1) z úvodního vzájemného utkání v sezoně.

Zápas potvrdil rozdílné postavení v tabulce a od úvodu byl patrný výkonnostní rozdíl. Rakovničtí byli lepším týmem, vytvořili si několik slibných příležitostí, ale střelecky se dokázal prosadit až v 19. minutě.

Druhá třetina nabídla stejný obraz hry, jen padaly branky. Domácí se radovali po jedné z mála šancí z vyrovnání poté, co ujel Davídek. Hosté si ale velmi rychle vzali vedení zpět a po dvou využitých přesilovkách odskočili na 1:3.

Také závěrečná třetina probíhala v podobném duchu. Hosté kontrolovali hru a ve 44. minutě zvýšil Okegawa na 1:4. Vzhledem k průběhu zápasu se zdálo být rozhodnuto, ale domácí boj o body nevzdali. Přesilovkovou trefou Šaršeho a dorážkou Kally snížili na rozdíl jediné branky. V závěru hosté těsný náskok uhájili a odvezli další důležité body v boji o play-off.

„Soupeř byl v utkání lepší, ale díky naší bojovnosti se nám v posledních deseti minutách podařilo snížit. Na vyrovnávající branku už bohužel nezbyly síly,“ popisují poražení zápas na svých stránkách.

Tým z dolního Povltaví zůstává v západní skupině předposlední a navíc znovu ztratil bodový kontakt s Královým Dvorem, který v důležitém utkání rozdrtil poslední Neratovice 9:2.

Domácí šli záhy do oslabení, ale to bylo jejich výhodou, protože se dostali do vedení. První ze dvou svých branek vstřelil ex-druholigový Piovarči. Celek, který je doma v Berouně, v tempu nepolevoval a během čtyřiceti minut odskočil na 6:0. Až za tohoto stavu Buldoci dvěma góly zmírnili porážku, kterou i tak vyrovnali svůj nejhorší výsledek v sezoně. Na opuštění barážové příčky ztrácejí i pět kol před koncem čtyři body.

Vítězům se naopak notně ulevilo. „Bylo to hodně důležité utkání. Kdyby vyhrály Neratovice, tak by se na nás dotáhly a znesnadnily by nám boj o záchranu. Takhle máme náskok osmi bodů a jsme povzbuzení do dalších utkání,“ usmíval se Miroslav Žáček, autor posledního gólu v utkání.

MĚLNÍK HAZARDUJE S PLAY-OFF

O co hrát budou mít v dalších týdnech také v Mělníku, který má po porážce 1:4 v Příbrami k dobru jediný bod na pozice mimo play-off.

Domácí trenéři věděli, že pokud chtějí jejich svěřenci pomýšlet na úspěch, musejí se proti velmi kvalitnímu soupeři vyvarovat zbytečných chyb. „Naším cílem bylo dobře bránit střední pásmo, abychom se nedostávali do průšvihu v naší obranné třetině, jako tomu bylo v posledních zápasech. Tentokrát hráči plnili taktický plán velmi dobře po celých šedesát minut,“ chválil asistent trenéra Miroslav Hájek.

Příbram spoléhala na rychlý přechod z obrany do útoku, dobře bránila a navíc byla i produktivní. Už po deseti minutách vedla o dvě branky, když přesně do černého mířili Rejzek a Gengel. Tři minuty před první pauzou sice dokázal snížit Šubrt, ale to byl jediný kotouč, který skončil za zády jinak vynikajícího příbramského brankáře Kodada. „Soupeř měl své šance, ale gólman nás podržel,“ uvedl Hájek.

Zatímco Mělník se v koncovce trápil, příbramský gólový apetit nekončil. V závěru druhé části přidal třetí branku Dragoun a v poslední třetině pečetili výhru Šmejkal a Mácha. „Konečně jsme se prezentovali tak, jak bychom chtěli. Zápas rozhodla naše efektivita v zakončení,“ řekl Hájek.

HC Příbram – Mělník 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky a asistence: 2. Rejzek (Erben), 10. Gengel (Mácha, Mikeska), 38. Dragoun (Grubner), 44. Šmejkal (Kadič), 54. Mácha (Gengel) – 17. Šubrt (Novák).

Králův Dvůr – Neratovice 9:2 (4:0, 2:0, 3:2)

Branky a asistence: 3. Piovarči (Pánek), 7. Mahel (Veber), 9. Šnaidauf (Hamada, Kolenatý), 19. Mahel (Šnaidauf), 35. Pánek (Klimeš, Piovarči), 39. Piovarči (Brém), 51. Brém (Veselý), 52. Pánek, 53. Žáček (Mahel) – 41. Prejza (Pařík, Važanský), 54. Pokora.

Kralupy – Rakovník 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky a asistence: 24. Davídek (Řehák), 51. Šarše (Kalla, Homolka), 57. Kalla (Davídek, Řehák) – 20. Krejčí (Klaus, Kratochvíl), 26. Nosek (Ambroz, Ságner), 29. Nosek (Ambroz, Ságner), 44. Okegawa (Vlk).