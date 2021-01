Po zápasech letního Generali Česká Cupu se přesunul jako jedna z posil na třineckou farmu do Frýdku-Místku. Nejen jemu, ale celému týmu rysů se v Chance lize nedaří. Ambiciózní klub posbíral v jednadvaceti zápasech 22 bodů a v osmnáctičlenném pelotonu je třetí nejhorší. Jeden z nejproduktivnějších obránců loňské soutěže zatím přispěl jedním gólem a osmi asistencemi.

„Když jsem viděl naši soupisku před sezonou, tak jsem si říkal, že nemůžeme skončit hůř než na pátém místě. Je za námi polovina sezony a my jsme skoro poslední,“ neskrývá třicetiletý zadák v rozhovoru pro portál hokej.cz zklamání z průběhu sezony.

Přitom rozjezd Slezané výsledkově špatný neměli. Ze čtyřech zářijových zápasů vyhráli tři. Na každou ze čtyř zbylých výher už ale připadají čtyři porážky. „Je mi z toho strašně smutno. Hlavně vůči sponzorům, vedení a fanouškům, kteří do toho dávají spoustu peněz a úsilí. Ale takový je sport. Každý z nás se tomu snaží dávat maximum, bohužel se nám to nedaří zlomit,“ smutní zkušený hráč, který ve druhé nejvyšší soutěži odehrál 470 zápasů.

Změnu k lepšímu zatím nepřinesla ani trenérská výměna. „Trenéry už nám vyměnili, tam očividně problém nebude. Pořád si k tomu něco říkáme, ale jsou to jenom fráze. Každý z nás si musí sáhnout do svědomí, jestli tam nechal všechno. Dařit se nemusí, ale aspoň bojuju, někoho srazím a nějak týmu pomůžu. Pořád pevně věřím, že se to otočí a play-off uděláme,“ neztrácí víru Husák, byť přiznává, že nelichotivé výsledky nenese zrovna lehce. „S Frýdkem chci udělat úspěch, záleží mi na tom a užírá mě, že se nám nedaří naplnit předsezonní cíl. Jediné štěstí je, že se mi na konci prosince narodil syn. To pak přijdu domů, podívám se na něj a na všechny hokejové starosti zapomenu,“ prozradil.

Hodnocení vlastních výkonů by raději přenechal jiným. „Samozřejmě tam byly zápasy, kdy to nebylo úplně ono. Spíš než osobní statistiky mě zajímá, jak hraje tým. To je hlavní věc, kterou momentálně řeším.“

Jedině ve zlepšení výkonů celého týmu pak vidí možnost, jak oživit vlastní šanci na návrat a třeba i zabydlení se v kabině Ocelářů. Právě kvůli tomuto cíli se ostatně po loňské sezoně rozloučil s konkurenční Porubou. „Pořád pevně doufám, že se mi podaří v Třinci odehrát alespoň pár zápasů. Letos je situace bohužel těžká, ono se blbě bere někoho z Frýdku, který je momentálně dole a nedaří se mu. Stále věřím, že se semkneme a bude to ještě úspěšná sezona. Rád bych v této organizaci zůstal ještě pár let,“ uzavřel Patrik Husák.