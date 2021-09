„Jan Chábera, kterého u nás vítáme jakou velkou posilu, nebyl tak vytížený, tak jsme se rozhodli, že dáme prostor druhému brankáři,“ objasnil střídání v brankovišti trenér Junioru Libor Stinka.

Mít v brankovišti zkušeného borce ostříleného stovkami zápasů v nejvyšší soutěži plánovali na soutoku už loni. Zatímco s téměř místním Lukášem Cikánkem to nakonec i kvůli pandemii nevyšlo, s Janem Cháberou už ano.

„Trénuje u nás mladé gólmany, zároveň dělá hlavního trenéra u pátých tříd a domluvili jsme se, že bude pomáhat i klukům v áčku,“ přiblížil prezident HC Junior Jiří Krejsa angažování dřívější opory Kladna, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi nebo pražské Sparty.

V první třetině sobotního duelu příliš příležitostí k vyniknutí nedostal. Daleko víc pod palbou byl jeho protějšek na opačném konci kluziště. Cháberovy chvíle ale v sezoně určitě přijdou, ať už proti tradičním spolufavoritům nebo v play-off, kde by Mělničtí svými kvalitami rozhodně neměli chybět.

Jak vůbec na sedmatřicetiletého gólmana, který je doma v Praze, v Mělníku natrefili? „Jezdí k nám každé léto na kempy. Loni se připravoval v Černošicích, kde se ale nedomluvil na další sezonu. Využil jsem situace,“ pousmál se Krejsa.

V poli se více než sto padesáti divákům představily některé staronové tváře. „Mirek Šícha se vrátil z pracovního pobytu v zahraničí. Vrátil se i obránce Kuba Nesládek. Nově přišel do útoku Vojta Richtr z Hvězdy, který s námi trénoval už loni. Začínal v Mělníku jako kluk, odešel a teď zůstane,“ vyjmenoval Krejsa přírůstky v kádru.

Po téměř roční soutěžní pauze si jen těžko troufá odhadovat sílu soupeřů. „Myslím, že plus minus to asi zůstane ve stejných mantinelech, jakých to bylo v předešlých sezonách. Rozšířením mládežnických soutěží je jasné, že tolik mladých už do krajské ligy nevstoupí. Uvidíme po prvních zápasech, jak se to bude vyvíjet.“

Od začátku jednoznačný průběh duelu s Žebrákem dával tušit, že náročnější soupeři přijdou až později, byť za jasného stavu mělnický tým vypadl z tempa a soupeř trestal až na 6:4.

„Po oddechovém čase jsme se vrátili ke hře z první půlky zápasu, kdy jsme soupeře přehrávali a byli jasně lepší. Přidali jsme ještě dva góly a zaslouženě vyhráli,“ dodal Stinka k utkání, na které se s týmem po téměř roce a proti neznámu soupeři moc těšil..

Jeho slova potvrdil i prezident Krejsa. „Důležité je, že do toho kluci mají chuť. Trénovali v nezvyklé vysokém počtu. Všichni byli natěšení,“ řekl Jiří Krejsa, podle kterého nemá tým stanovený konkrétní cíl. „Jediný cíl je, aby byli všichni zdraví a začátek se odehrál v klidu. Když pak bude nadstavba, bude to dobré,“ věří Jiří Krejsa, že sezona bude vygradovaná zápasy v play-off a postupně se zvednou i divácké návštěvy. Číslo té první se pohybovalo okolo 150. „Myslím, že je to slibný počet. Počasí spíše nahrává tomu, že se věnují spíše venkovním zálibám, než aby šli na hokej. Tak to ale bývá každý rok a myslím, že se to brzy zlepší.“

Mělník – Žebrák 8:4 (2:0, 4:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 6. Vernek (Stinka), 10. Vernek (Pokorný), 24. Havel (Šubrt, Šícha), 29. Šícha (Vernek), 34. Kapoun (Cicvárek), 35. Stinka (Šípek, Cicvárek), 47. Kapoun (Litera, Vernek), 58. Šubrt (Havel, Krejsa) – 35. Sládek, 38. Belda (Vintr), 42. Langer (Belda), 44. Belda (Jícha). Vyloučení: 5:9. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 160.

Rakovník – Kralupy 4:2 (0:0, 4:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 22. Nekvinda (Petráček), 25. Šíma (Kounovský), 25. Kos (Chudoba, Libovický), 31. Kos (Gengel, Libovický) – 41. Verbík (Husarik, Příhoda), 60. Příhoda (Husarik). Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0.