Základní část se blíží ke konci a zatím jste na druhém místě skupiny Sever. Panuje s tím spokojenost? Start sezony se nám povedl až nad očekávání dobře. První dva měsíce jsme měli docela dlouhou sérii vítězství, ale potom se nám to trochu zkomplikovalo před Vánoci, kdy jsme měli marodku a museli jsme odložit poslední předvánoční kolo. Doteď se nám ještě pořád nepovedlo nastartovat to zpátky. Poslední dva týdny se na tom snažíme dost intenzivně pracovat, protože se nám konečně vrátili všichni hráči z marodky. Taky nám úplně nepomohlo to, že jsme teď hráli čtyřikrát po sobě venku. Naštěstí máme nahráno z první poloviny sezony, takže to nebyl zas tak velký problém. Teď nás ale čekají zápasy doma a musíme se dostat do herní pohody a ideálně na co nejvyšší příčky.

Ve skupině vám hodně dýchá na záda Slaný, které je jen tři body za vámi. V posledních kolech se pak utkáte právě s ním a se silným Rakovníkem. Jak těžké to bude?

Ve středu hrajeme ještě dohrávku s Mladou Boleslaví, která bude strašně důležitá. Papírově je to možná slabší soupeř než ti, co nás čekají později. Je to ale nepříjemný soupeř, který bojuje o předkolo play off a určitě nám to nenechá zadarmo. My se ale potřebujeme dostat do herní pohody, proto je to pro nás důležité. Co se týče tabulky, tak já ani nekoukám pod nás na Slaný, ale spíš se soustředím na to, kdo je nad námi. Cílem našeho týmu je to, abychom se dostali do první čtyřky, která má jisté čtvrtfinále. Tam nám pár bodíků chybí, je to ale velmi vyrovnané. Cíl je jasný – zbývající tři zápasy vyhrát a neohlížet se na ostatní. Pak by se mělo povést to, co chceme.

Jaké jsou ambice do play off?

Od vedení klubu jsou ambice nejvyšší. Cíl před sezonou byl stanovený, abychom se dostali do první čtyřky, která zaručí přímý postup do čtvrtfinále. V play off se pak dostat o kousek dál, než jsme byli v předchozích dvou letech. To znamená do finále. I my jako tým cílíme vysoko. Nechci říkat, že je naším cílem vyhrát celou soutěž, ale samozřejmě to v hlavách máme. Vnímáme, že se nám v poslední době tolik nedařilo, takže jsme opatrní. V play off to bude velmi těžké. Já vidím klidně šest týmů v soutěži, které by to klidně mohly vyhrát. Cíl je dostat se co nejdál.

Jágr debatoval s fanoušky: o podpisech, penězích i mládeži. Co řekl?

Velkým tématem každý rok je, zda si vítěz půjde zahrát o druhou ligu. Zkusili byste to v případě úspěchu?

To je otázka spíš na vedení než na nás na hráče. U nás v Kralupech se ale v posledních letech mluví o tom, že by vedení bylo rádo, kdybychom se do druhé ligy probojovali. Tím, že se nám daří krok po kroku postupovat dál a dál, tak myslím, že cíl pořád zůstává, aby se tu v nejbližší době hrála druhá liga. Pokud by se nám podařilo vyhrát a měli bychom právo zúčastnit se kvalifikace, tak myslím, že se jí určitě nevzdáme. Určitě bychom se jí zúčastnili a pokusili se rovnou vybojovat právo účasti ve druhé lize. Já už nějaký rok krajskou ligu hraju a takovou možnost jsme ještě neměli.

Kdo je podle vás letos největší favorit na vítězství?

Pro nás jsou nejtěžší soupeři určitě Rakovník a Černošice. Ať už vzhledem k výsledkům, nebo k předváděné hře. To jsou pro mě největší favoriti na vítězství v soutěži. Určitě bych ale nechtěl zapomenout na týmy, jako jsou Popovice nebo Poděbrady, i když těm se poslední roky v play off nedařilo. Určitě tím může zamíchat i některý z týmů, které ke konci nabírají formu, jako například Slaný. Černým koněm je pro mě i Mělník, který má pořád hodně podobný tým tomu loňskému vítěznému. Pokud se jim povede urvat předkolo, což myslím, že se jim povede, tak můžou být v play off velmi nebezpeční. Každý, kdo to sleduje, vidí, že i týmy jako Hvězda a Boleslav v posledních kolech vyhrávají a taky můžou překvapit. Je to fakt velmi vyrovnané.

KL: Mělník pro sebe urval těžký zápas, Kralupy se po pátém gólu složily

Překvapilo vás, jak se vašemu rivalovi Mělníku po loňském triumfu nedaří?

Je to i pro mě překvapení. Určitě tam hrálo roli víc faktorů. Jedním z nich byla rozhodně zranění, protože v první půlce sezony nebyli kompletní. Velká pomoc pro ně loni byl Honza Chábera v bráně. Než tam přišel, tak se herně trápili a jistota v bráně jim hodně pomohla. Letos ho ale skoro neměli, protože byl téměř celou sezonu zraněný. Gólmanská otázka byla jedním z důvodů, proč tým byl tak nevyrovnaný. Je to jen moje domněnka, ale myslím, že roli hrálo i to, že se jim povedlo vyhrát titul a v první fázi tam bylo uspokojení. Pak se to těžko chytá. Vidím to u nás. Nepovedly se nám dva tři zápasy a najednou je těžké se do toho dostat zpátky. Bylo tam víc faktorů, určitě to pro mě ale je překvapení. Rozhodně bych je ale nezatracoval. Nám se proti nim poslední zápas nepovedl a ukázali, že sílu pořád mají a je s nimi potřeba v play off počítat.

Po 16 odehraných zápasech máte na svém kontě 19 bodů a jste druhý nejproduktivnější hráč týmu. Jste s tím spokojený?

Letos jsem měl nějaké zdravotní problémy. V první půlce sezony jsem s tím dokázal hrát dál, ale teď po Novém roce jsem vynechal skoro celé tři týdny. Vzhledem k tomu je to pro mě určitě potěšující, možná až nad očekávání. Vždycky jsem si říkal, že chci hrát tak dlouho, dokud se budu cítit platný pro tým. Jedna z věcí, kterou dokážu být platný, jsou právě góly a asistence. Určitě mě to těší, jsem vděčný, že se mi letos takhle daří. Je to pro mě z jedné strany důležité, abych se při hře cítil dobře. Na druhou stranu vím, že to o bodech přímo není. Spíš je to povzbuzení sebevědomí. Ve finále ale není úplně podstatné, jestli ty body mám já, nebo někdo z kluků kolem. Rozhodně by to mohlo být ještě mnohem lepší, ale zaplaťpánbůh za to, jak to je.

Kralupy se letos dočkaly nového loga i dresů. Co tomu říkáte?

Do loňské sezony jsem pracoval v klubu u mládeže a zapojoval jsem se i do řízení klubu. Několikrát už tahle myšlenka na stole byla a jsem rád, že teď se to klukům povedlo dotáhnout. Jako áčko jsme se výrazně podíleli na výběru loga a na tvorbě dresů. Beru to jako krok dopředu. Doba se posouvá a logo, které bylo předtím, nebylo odpovídající moderní době. S kluky z vedení jsme řešili, že je potřeba mít v logu nějaké zvíře kvůli novým dětem, které přicházejí. Je tam spojitost s vodou, i když vydry nežijí přímo v Kralupech. Je tam ale spojitost, proto bylo tenkrát vybrané jako jeden ze symbolů. Určitě je to posun klubu navenek. Na první pohled dresy vypadají hezky, pro každého je to hezčí podívaná než předtím.

Sezona se dá zachránit, věří nový gólman Junioru. Po covidu neměl do hokeje chuť