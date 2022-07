Benátecký tým prochází po sestupu do druhé ligy nevídanou proměnou. Rozvázalo se partnerství s extraligovým Libercem a mužstvo se mění jak po stránce vedení, tak po stránce hráčské. Pád do nižší soutěže by ale pro středočeský klub mohl být zajímavým oživením. Po vytvoření silného jádra týmu, ze kterého vyčnívají hlavně útočníci David Šafránek a Kamil Bříška a brankář Martin Sejpal, se porvou o místo mladí hráči.