HK Kralupy nad Vltavou mění trenéra druholigového áčka: Martin Příhoda odchází, tým povede Šimon Antončík. Klub hledá nový impuls pro závěr sezony.

Benátky - Kralupy (3:6). Hostující Josef Zajíc zvyšoval na začátku druhé třetiny při přesilovce už na 0:3. | Video: Luboš Kurzweil

Sotva dva měsíce poté, co Šimon Antončík nahradil na pozici asistenta Jana Boháčka, doznává realizační tým nováčka další obměnu. Sedm kol před koncem nadstavbové části u mužstva končí hlavní trenér Martin Příhoda. Na jeho pozici se posunul právě třiatřicetiletý bývalý útočník několika prvo a druholigových klubů a naposledy pražské Kobry. Asistentem bude manažer A-týmu Martin Hampl. Ten rošádu pro klubový web vysvětlil.

„Po nevydařeném vstupu do nadstavby druhé ligy chceme dát mužstvu nový impuls do závěrečné části soutěže. Martinovi Příhodovi děkujeme za vše, co pro kralupský hokej za dobu jeho čtyřletého působení v klubu udělal, a to jak na pozici hráče, tak trenéra, a přejeme mu hodně štěstí a úspěchů v další kariéře," uvedl.

Kralupští ve skupině B v bojích o jednu ze dvou příček vedoucích do play-off prohráli tři ze čtyř zápasů. Ten poslední ve středu v Praze na Kobře 2:6. V sedmičlenné tabulce jim patří čtvrtá příčka s už jedenáctibodovou ztrátou na druhé Benátky. Ještě o dva body větší porci k dobru mají před večerním utkáním v Chebu na poslední Řisuty.

Vylepšit produktivitu má pomoci i útočník Zdeněk Nedvěd. Devatenáctiletý hráč vypůjčený do konce sezony z Kladna za Kralupy před časem krátce nastupoval v juniorské lize. Nyní jej čeká premiéra mezi dospělými.