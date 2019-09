„Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku od 4 do 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení je připraven zábavný program na ledě i mimo něj,“ uvedl trenér mládeže HK Kralupy nad Vltavou Jakub Kaprál.

Zdůraznil, že rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje po dovršení věku 5 let do Českého svazu ledního hokeje, získá poukaz v hodnotě 1500 korun na nákup hokejové výstroje.

Zájemcům o nábor stačí pouze brusle, helma a rukavice. Pokud však touto výbavou nedisponují, není to problém, na místě bude možnost zapůjčení.

Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná již pošesté po celé České republice. V Kralupech nad Vltavou pak dokonce celkově posedmé. Během dosavadních ročníků získalo první zkušenost s hokejem téměř 25 tisíc dětí.