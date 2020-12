Je to úleva, Kladno vyhrálo zápas na nájezdy poprvé od 20. prosince 2017, kdy tehdy ve vánočním duelu zdolalo Karlovy Vary - rozhodl Anton Kurjanov. Pak desetkrát za sebou padlo!

Hosté odjeli na západ Čech do kdysi téměř kompletně německého Falknova pouze s jedenácti útočníky, v sestavě chyběli totiž Bílek i Š. Bláha. Také domácí měli citelné ztráty. Hodně nadějný člen reprezentační dvacítky Michal Gut byl zraněn v minulém kole po tvrdém hitu veterána Trávníčka, a nehrál ani někdejší kladenský kanonýr David Tůma. Zato chytal Ondřej Cichoň a mladý sparťan, jenž byl dodatečně dopsán do širšího kádru reprezentace do 20 let, strážil kasu parádně.

Kladno už s uzdravenými Košarišťanem a sokolovským odchovancem Ticháčkem třikrát v zápase dotahovalo, Melky z 51. minuty konečně poprvé získalo převahu, ale neproměnilo ani největší šance. Na domácího brankáře Cichoně v těch chvílích jeli osamoceni Plekanec, v prodloužení pak Račuk a Frye, ale ani jeden neuspěl. Nejvíc klidu měl Račuk, jenž byl faulován Šikem a sudí nařídil trestné střílení, ale kladenský playmaker neuspěl.

Nájezdy začaly jít Rytířům až ve chvíli, kdy rozhodovaly o bodu navíc. Už v první sérii se trefil Kubík, ve třetí Filip. Za domácí se trefil jen Vrána, zbylé čtyři pokusy Košarišťan do své klece nepustil.

V zápase se prosadili ještě dva hostující hráči. Ostrý hoch Hajný ukázal už ve druhém zápase v řadě důraz na brankovišti a vyrovnával na 1:1, ve druhé části se dorážkou prosadil také zmíněný Račuk.

HC Baník Sokolov – Rytíři Kladno 3:4 po nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0). Branky a nahrávky: 12. Kadeřávek, 22. Vrána (Jiskra, D. Zeman), 47. T. Rohan (Kropáček) – 15. Hajný (Šapovaliv, Š. Jelínek), 27. Račuk (Pitule), 51. Melka (Plekanec, S. Zacharčuk), roz. nájezd Filip. Rozhodčí: Valenta, Šindel – Jindra, Bělohlav. Vyloučení: 6:6, bez využití. Oslabení: 1:0.



Sokolov: Cichoň– Kadeřávek, D. Zeman, Sýkora, Houdek, A. Rulík, Klejna, Klodner – Šik, Kverka, M. Kadlec – Osmík, Vildumetz, Prymula – Kropáček, T. Rohan, Švec – Konečný, Vrána, Jiskra.



Kladno: Košarišťan - Frye, Zacharčuk, Zelingr, Kehar, Sorokin, Ticháček - Guman, Plekanec, Melka - Račuk, Pitule, Hlava - Filip, Kubík - Hajný, Šapovaliv, Jelínek.