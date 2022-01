„Pravda je taková, že Šumperk poslal všem týmům soutěže oficiální e-mail se žádostí o to, kdo by proti nim chtěl hrát. Že přijedou kamkoli. V ten moment jsme nereagovali, protože jsme měli hrát ve středu s Prostějovem. Jak jsme se ale v pondělí dověděli fakt, že hrát nebudeme, oslovili jsme Šumperk. Jenže ten odmítl,“ uvedl k celé situaci trenér kolínského mužstva Petr Martínek. „Nejprve že by hráli ve středu, pak ve čtvrtek a nakonec to odmítli úplně a nechtěli hrát vůbec,“ přidal kouč kozlů.

Oficiální stanovisko, proč nakonec Šumperk hrát nechtěl, Kolín nedostal. Jisté je to, že jedním z hlavních konkurentů v boji o záchranu Chance ligy je právě Kolín. Fanoušci Kolína tak mají jasno: soupeř dostal strach! Kozlové, kteří mají 56 bodů, vyhráli tři z posledních čtyř střetnutí. Šumperk má o tři body méně, ale jedno utkání k dobru.

Když váha letí do koše. Anketa Deníku ukázala, jak fotbalisté (ne)řeší bříško

Deníku se k celé záležitosti vyjádřil i ředitel šumperského klubu Vladimír Velčovský. „Nastalá situace nás mrzí. Ano, v neděli jsem oslovil všechny kluby s nabídkou sehrání zápasu, a jediný Kolín na náš ´inzerát´ reflektoval. Bohužel další hodiny a hlavně pondělní trénink v plné nahotě ukázaly, že náš tým není po karanténě v patřičné kondici a formě,“ uvedl na vysvětlenou Velčovský, šéf hokejového klubu Draci Pars Šumperk. „Proto jsme situaci přehodnotili, zápas odřekli a další dny budeme věnovat intenzivní přípravě. Asi až moc jsem chtěl rekonvalescenci urychlit,“ označil za chybu šéf jedenáctého celku Chance ligy.

Kolín má momentálně odložená tři kola za sebou. Hrát by měl v sobotu od 17 hodin na svém ledě s Ústím nad Labem. Zda na duel dojde, to je zatím ve hvězdách.

Každopádně není snadné udržel mužstvo v provozní teplotě. „To je opravdu hodně těžké. Proto budeme hrát ve středu místo utkání modelový zápas mezi sebou, abychom se vrátili do zápasového módu,“ řekl trenér Petr Martínek.