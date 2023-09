Po extralize a druhé nejvyšší Chance lize se chystají do „práce“ i hokejisté ve druhé lize. Mezi účastníky figurují po 23 letech tak Kralupy. Prvním soupeřem bude v sobotu od 18 hodin Most, jeden ze tří přemožitelů týmu trenérů Příhody a Boháčka v končící přípravě.

Příprava: HK Kralupy - HC Benátky n. J. (5:8) | Foto: Klára Palánová

„Po 23 letech je v Kralupech druhá liga, nevím, co může být aktuálně víc. Dáme do toho srdíčko, dáme do toho maximum, těšíme se a věřím, že předvedeme dobrou show,“ vyhlížel start soutěže trenér Kralup Martin Příhoda na klubovém webu.

Kralupy v generálce nestačily na Benátky a odtajnily druholigovou sestavu

Zatímco nováček má hlavní cíl záchranu, Most, kde pokračuje zkušená trenérská dvojice Vladimír Kýhos a Petr Rosol, se netají vyššími ambicemi. „Myslím, že soutěž letos bude ještě kvalitnější jak naposledy. Těšíme se, cílem je samozřejmě postoupit do play off a trápit favority,“ řekl šéf Mosteckých Lvů Lukáš Bednařík.

Obstojí obměněná sestava středočeského mistra na úvod nové výzvy?

Zdroj: Youtube