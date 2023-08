V uplynulé sezoně ještě brázdil extraligová kluziště a rovnou po boku borců jako Jágr, Plekanec či Klepiš. V prvních srpnových týdnech se hokejový obránce Martin Kehar stal přestupovým ternem Kralup zbrojících na nováčkovskou sezonu ve druhé lize.

Martin Kehar v dresu Rytířů Kladno | Foto: Antonín Vydra

Devětadvacetiletý zadák byl s kladenským hokejem spjatý od dorosteneckých let. Po úplných začátcích v pražských „S“ a po přestěhování už nehrál krom dvou startů na rozehrání za nedaleké Řisuty za žádné jiné město.

Zvrat přišel až po loňské sezoně, kterou Rytíři zachraňovali v baráži. Právě Martin Kehar figuroval mezi sedmičkou hráčů, s níž už v tradičním klubu nepočítali. Jeho extraligová bilance se tak zadrhla na 152 zápasech, více než dvakrát tolik jich zvládl v Chance lize, z níž rodák z Benešova dvakrát oslavil postup.

Šilhavý kývl na nabídku druholigových Kralup. Už jsem chtěl být doma, vysvětluje

Stejná soutěž ostatně byla podle jeho prvních slov coby hráče Kralup ve hře i nyní. „Byly tam možnosti ze Chance ligy, ale museli bychom se stěhovat daleko a po narození dcery jsme upřednostnili být co nejblíže rodině. Zvítězila dojezdová vzdálenost a perfektní jednání tady," řekl pro klubový web Kralup coby letní posila číslo sedm.

V mužstvu s vydrou na prsou by měl jednoznačně patřit mezi lídry obranných řad. „Mám tady spoustu kamarádů. Těším se, že vytvoříme skvělou partu, která tu už, jak jsem slyšel, i je. Věřím, že se začlením. Vnímám zodpovědnost za tu pozici, kterou věřím, že bych tady měl mít," vyhlíží nové angažmá.

Zdroj: Youtube

Třetí nejvyšší soutěž nehodlá podceňovat. „Určitě si nemyslím, že by to byl oproti extralize tak propastný rozdíl. Cílem je minimálně play-off a hrát hokej, na který se bude dát koukat. A bude to bavit jak nás, tak lidi okolo. Moc se těším na zdejší kotel. Věřím, že budeme předvádět kvalitní výkony, které diváky přitáhnou na zimák,“ vzkázal dva týdny před startem zápasové přípravy. O další zhruba měsíc později už Kralupští vyjedou po 23 letech k prvnímu mistráku ve druhé lize. Rozhodně se bude nač těšit…

Aktuální soupiska HK Kralupy

Brankáři: Luboš Novotný, Lukáš Sochůrek, David Němec

Obránci: Martin David, Jakub Verbík, Roman Verbík, David Chládek, Jakub Kučera, Tomáš Prášek, Josef Zajíc ml., Martin Kehar

Útočníci: Adam Kellerstein, Tadeáš Pejchal, Kryštof Hrala, Vojtěch Šilhavý, Tomáš Soukup, Ondřej Hampl, David Bradáček, Jakub Kaprál, Jonáš Marek, Jiří Brandejský, Štěpán Binko, Filip Štibran, Adam Stupka