Návrat na domácí led po třech venkovních zápasech se hokejistům Junioru Mělník vydařil na výbornou. V prvním domácím zápase roku si připsali důležité vítězství 5:0 nad týmem Žabonos. Brankář Michael Formánek přispěl k triumfu vychytáním prvního čistého konta sezony a pomohl k výraznému posílení naděje svého týmu na blížící se play-off krajské ligy.

Brankář HC Junioru Mělník Michael Formánek | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Žabonosy k nám přijely vyhrát, nebyl to jednoduchý zápas. Soupeř měl několik slušných šancí a počítám tři čtyři gólovky, ale pomohli mi dnes i kluci, blokovali střely a celkově to byl slušně odehraný zápas,“ rekapituloval Michael Formánek duel, v němž vychytal druhé čisté konto od doby, co se stal jedničkou mělnického brankoviště.

V aktuální sezoně, kdy se loňskému finalistovi až tolik nedaří, šlo o první nulu. S týmem už podobný zápas potřebovali jako sůl, byť i tento byl výsledkově ještě v polovině hrací doby na vážkách. Mladý útočník Aleksei Dobrov otevíral ve 27. minutě skóre i kanonádu, do které se následně dvakrát přihlásil Tomáš Havel a v poslední desetiminutovce i Filipové Štrombach s Bílkem.

„Zápas to musel být i pro diváky koukatelný. Fanoušci nás hnali dopředu a bylo to znát. Přiklonilo se k nám po dlouhé době i hokejové štěstí,“ liboval si jednatřicetiletý gólman.

Bránu zcela zamkl poprvé od utkání předkola loňského play-off proti rezervě Mladé Boleslavi. Do stejné fáze má nyní s Juniorem namířeno. I když stoprocentní jistotu ještě nedrží, cenná výhra nad soupeřem, který měl před utkáním stejně bodů, dává nadějné vyhlídky. Mělničtí mají vše ve svých rukách.

Ve zbylých dvou kolech základní části si dávají za cíl nejen pozici potvrdit, ale i co nejvíc vylepšit. „Věřím, že oba zápasy vyhrajeme,“ prohlásil Formánek směrem k duelům s béčkem Benátek a na Hvězdě.

S blížícím se vrcholem sezony si také v mělnické kabině uvědomují, že play-off bývá zcela novou soutěží, která dosavadní výsledky zpravidla maže. „Myslím si, že tuhle fázi sezony umíme a pokusíme se dostat co nejdál. To, že se v sezoně nedaří, neznamená, že nemůžeme udělat slušný výsledek,“ těší se maskovaný muž, jehož čisté konto stálo i nějakou tu pozornost do kabiny. Co přesně? „Basu plzeňského piva,“ prozradil, dávat bude určitě rád…