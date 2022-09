1250 diváků vidělo po zahřívací a bezbrankové první třetině porážku papírového favorita v poměru 3:4 (0:0, 2:3, 1:1). Na "domácí" střídačce nechyběl ani majitel Rytířů Jaromír Jágr. Fanoušci, kterých mají kladenští hokejisté i v sousedním okrese dost, si zápas nenechali ujít. „Na Rytíře to mám osm minut pěšky, to je fakt rarita. Jinak jezdím na Kladno z Mělníka,“ pochlubil se na internetu jeden ze skalních. Na to, jaká na zimáku panovala atmosféra, se můžete podívat na videu.