„Myslím si, že se Hvězda už na tu soutěž adaptovala,“ potvrzoval z pohledu soupeře zlepšenou formu posledního pražského mistra kralupský asistent trenéra Martin Příhoda. „Výborně bruslili, bylo to s nimi opravdu hodně náročné utkání, myslím si, že dovedou potrápit úplně každého.“

Domácí Kralupané oproti tomu nejenže útočili už na dvanáctou domácí výhru v řadě, ale stále také hrají o čelo tabulky, kde po 14. kole ztrácí jediný bod na vedoucí Černošice. Totožnou ztrátu registrují i na první celek severní skupiny Rakovník držící druhou pozici krajské ligy za Černošicemi jen o skóre. Na záda jim navíc v boji o „divokou“ přímou postupovou kartu do čtvrtfinále, kterou po vítězích jednotlivých skupin získá nejlepší z druhých týmů, začaly dýchat Velké Popovice, na něž držely Kralupy před zápasem s Hvězdou náskok jediného bodu.

A aby nebylo důvodů k motivaci málo, proti Hvězdě kralupští hokejisté vůbec poprvé nastoupili v nových dresech s nedávno představeným novým logem na prsou. A pokřtít nové dresy porážkou, to zkrátka nechcete.

Podívejte se: Kralupští hokejisté pokřtili zbrusu nové dresy

Motivace tak byla na obou týmech od úvodního vhazování znát. V Kralupech se hrál rychlý a tvrdý hokej, ani jeden ze soupeřů nenechal druhému jediný centimetr ledu zadarmo. Utkání dokonce nechyběla ani pěstní šarvátka mezi kralupským Filipem Štibranem a obráncem Pražanů Davidem Pelantem, jež byla vyústěním Pelantova bodnutí hokejkou do Štibranova spoluhráče Jakuba Kučery. Za tu Pelant obdržel pětiminutový trest a skončil předčasně ve sprchách.

To bylo v sobotním utkání ovšem jen jedno ze dvou vyloučení pro Hvězdu. Po většinu zápasu se s problémy udržet disciplínu na uzdě potýkali spíše domácí, kteří nasbírali celkem 16 trestných minut. Hned první dvě přesilové hry přitom Pražané využili a dostali se rychle do dvoubrankového vedení. Krosček Martina Davida nejprve v 9. minutě již po 15 sekundách v početní převaze potrestal za obráncem schovanou střelou Damien Hradil, načež Hvězda nepohrdla dvojnásobnou přesilovou hrou v závěru první třetiny, jíž v 18. minutě zápasu proměnil po Velasově přihrávce před prázdnou bránu Filip Čmejla.

Zdroj: Youtube

Ve druhé dvacetiminutovce Kralupští ve sbírání trestů polevili. Jedinou přesilovou hru tak poskytl soupeři za sekání útočník Ondřej Hampl až v závěru třetiny. Do té doby se hrálo v pěti na obou stranách, což vyhovovalo více domácím a Kralupané tak postupně přebírali kontrolu nad utkáním. Ve 31. minutě pak přišla i první domácí branka, když dorazil brankářem Pražanů Vokatým vyraženou střelu Romana Verbíka do odryté klece Jakub Kaprál. A stejný útočník byl i u vyrovnávacího gólu o necelé dvě a půl minuty později. Tentokrát si připsal druhou asistenci na brance Jakuba Verbíka, nejproduktivnějšího obránce Kralup, jemuž posouval bekhendem kotouč do slotu na střelu „z první“ Ota Řehák.

Jsme hrozně nezodpovědní, štvalo při návratu Jágra. Nastoupí znovu?

Hned začátkem třetí třetiny si ovšem Hvězda vzala vedení nazpět. A bylo to opět po domácím vyloučení, tentokrát 7 sekund po vypršení trestu Jakuba Verbíka za zásah do nohou. Střelcem byl Petr Tejral, který trefil k pravé Novotného tyči poslední branku Hvězdy v sobotním utkání. Dlouho to přitom vypadalo, že by to mohlo na úspěch stačit, brankář Vokatý kryl veškeré šance domácích, stejně tak i nájezd rozjetého Ondřeje Hampla v 53. minutě. Jeho bekhendový pokus ovšem Vokatý jen vyrazil zpět Hamplovi na hokejku, který si následně vybruslil z rohu, ve slotu našel číhajícího Davida Bradáčka a ten svou 14. brankou sezóny vyrovnal na 3:3.

Tribuny zaplavila obrovská euforie a domácí příznivci hnali své hrdiny za další brankou. Ta nakonec přišla v 57. minutě v jedné ze dvou přesilových her domácích. Opět na ní nahrával Ondřej Hampl, jen u koncovky byl tentokrát Ota Řehák, který měl před prázdnou bránou už snadný úkol.

„Už jsem ani nedoufal, že to projde," komentoval vítěznou Hamplovu přihrávku po zápase dvoubodový útočník Ota Řehák. „Šlo to asi přes čtyři hráče, ani jsem ten puk prakticky neviděl, ale trefil mě tou nahrávku úplně neskutečně. Pak jsem jen viděl, že to mám na holi a udělal jsem jen maličký pohyb dopředu. Hamplikovi patří obrovská pochvala, to mělo oči."

Kvíz: Kolik slavných hráčů a trenérů hokejového Kladna poznáte?

Hosté v závěru zkoušeli ještě hru bez brankáře, ale k vytvoření většího tlaku se už nedostali. „Začali jsme velmi dobře, prvních deset minut výborně,“ hodnotil po utkání zápas asistent hlavního kralupského trenéra Martin Příhoda. „Pak jsme si nechali dát gól, pak druhý a museli jsme to zase honit. Nakonec jsme to zvládli, ale těžké utkání, hodně těžké, Hvězda výborně bruslila.“

Poslední utkání tohoto roku čeká Kralupy příští sobotu v Kolíně proti místnímu rezervnímu celku prvoligového A-týmu, kde budou útočit na zisk dalších důležitých bodů v boji o čelo tabulky. „Čeká nás další těžké utkání," ví Příhoda. „Nám se tam daří, tak doufám, že zakončíme starý rok vítězstvím a nastartujeme ten nový tak, abychom byli co nejvýše."

DAVID PALÁN