Jediný úspěšný střelec prostřední dvacetiminutovky David Litera pak náskok ještě dvakrát navršil. A to navíc Kryštof Kapoun nepřekonal z trestného střílení zaskakujícího brankáře Rytířů Michala Holeše.

Foto: S novou trenérskou posilou Pšovka urvala bod, zachraňoval ho dorostenec

Z hokejového kolotoče, na který domácí klub v souvislosti s probíhajícím Vinobraním před utkáním zval, se ale hostům povzbuzeným skalpem Černošic v prvním kole podařilo postupně vystoupit. I přes neuznaný gól za stavu 5:0 se nejrůznějšími způsoby (včetně ataku brankáře Chábery) snažili vrátit do utkání, což se v závěrečné třetině podařilo.

Čtyři góly v řadě daly posledním čtyřem minutám nečekanou zápletku. Třetí proměněnou přesilovkou Junioru ji ale záhy vyřešil Michael Krejsa. Druhá sezonní výhra tak měla nakonec podobu 7:4.

Mělnický obhájce vykročil do soutěže pravou a zhasnul doma Hvězdu

Podle mělnického trenéra Libora Stinky se ve třetí třetině projevily změny v sestavě. Brankář Chábera přepustil místo Šimáčkovi a pro zranění už nepokračovali Vernek a Šípek. "Na hře to bylo znát. Mezi 55. a 56. minutou jsme inkasovali tři rychlé góly a bylo drama. Naštěstí jsme vzápětí přidali sedmý gól v přesilovce a zápas dotáhli do vítězného konce. I když poslední třetina nebyla dobrá, vidím pozitivní to, že si zachytal druhý brankář a do útoku naskočil sedmnáctiletý Matyáš Šimon, ktery se nám od začátku sezony líbí. Věřím, že bude dostávat víc a víc prostoru," uvedl Libor Stinka.

HC Junior Mělník – Rytíři Vlašim 7:4 (4:0, 2:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 8. Martinec (Šubrt), 11. Kapoun (Šubrt), 14. Šubrt (Havel), 17. Cafourek (Šubrt), 26. Litera (Prejza), 40. Litera (Šícha, Richtr), 58. Krejsa (Martinec) – 42. Svoboda (Fiala, Florián), 55. Kucharčík (Pessr, Říha), 55. Fiala (Florián, Pessr), 56. Matějka (Kratochvíl, Herwig). Rozhodčí: Doubek – Noga, Košata. Vyloučení: 10:15. Využití: 3:0. Diváci: 150.