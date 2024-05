Je jedním ze tří nových hráčů, které hokejoví Rytíři Kladno představili na startu přípravy na novou sezonu. Se zatím hodně nekompletním kádrem a pouze pod vedením kondičního trenéra absolvoval úvodní testy i obránce Tomáš Hanousek. Do nejvyšší soutěže by se mohl vrátit po téměř dvouleté pauze.

Tomáš Hanousek si výkony za LHK Jestřábi Prostějov řekl o šanci u kladenských Rytířů | Foto: Deník/Jan Pořízek

Odchovanec nedalekých Kralup hrál už od čtvrté třídy za Spartu, dorostenecký a juniorský věk strávil ve švédském Södertaljë, poté působil tři roky v Liberci. Co se stalo poté, těžko říci, ale přestupů měl pak pomalu víc než odehraných utkání. Jen v sezoně 2021/22 okusil tři extraligové štace, ta boleslavská čítající sotva deset startů byla zatím poslední na nejvyšší úrovni.

Následoval propadl do Chance ligy, kde ale ukázal, že má ještě co nabídnout. Za Prostějov v uplynulé sezoně udělal v 51 zápasech 34 bodů (10+24), ve třech duelech play-off hrál snad ještě lépe (3+1) a vysněnou pozvánku k návratu do nejvyšší soutěže dostal od Kladna.

Hanousek je náhradou zřejmě za Ondřeje Slováčka, jenž měl také ofenzivní schopnosti, ale v Kladně je moc neukazoval. Potvrdí svůj potenciál stále teprve pětadvacetiletý prospekt?