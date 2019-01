Kralupy – Necelé dvě minuty zbývaly do konce sobotního utkání hokejistů Kralup a Jesenice v krajské lize. Domácí Jan Háva zaznamenal svůj třetí a celkově pátý kralupský gól. Domácí byli u vytržení, lídr soutěže, který se neprosadil ani jednou, na kolenou.

KL mužů: Kralupy - M. Boleslav B | Foto: Martin Tlustý

Hosté, kteří se představili bez zraněného Tomáše Grona, svého nejlepšího střelce, hráli hned na začátku dvojnásobnou přesilovku. Gól ovšem nedali, naopak rozchytali k parádnímu výkonu brankáře Koblischkeho.

Po několika vyloučených se v polovině první třetiny rozhořel boj v plných počtech hráčů na ledě. Ani jedno z mužstev si nevytvořilo tlak či vyložené šance, došlo jen na více či méně nebezpečné střely, z nichž asi nejnebezpečnější byl pokus Davida Blahoše, který neúspěšně pálil na vyrážečku.

Za bezbrankového stavu se tedy šlo i do druhé části, v níž už se museli oba brankáři otáčet mnohem víc. Zatímco Koblischke předváděl bezchybné zákroky, hostující gólman ve 28. minutě vyrazil střelu od modré před sebe a Brindzej otevřel skóre. Domácí pak ubránili oslabení a mohli přidat druhý gól, na kterém se podílela lajna „H“: Hanžl – Hanousek – Háva, který pumelicí mezi betony začal svůj skvělý večer.

Do třetí třetiny Kralupští vstupovali rozhodně lépe naladění, ovšem museli se bránit vzrůstajícímu tlaku soupeře. Jeseničtí rozhodně nechtěli dát kůži zadarmo, zvýšili tempo, vysunuli napadání a přechod středního pásma Kralupským začal dělat problémy. V těchto chvílích asi nejvíce přispěl Koblischke. Pochytal několik tvrdých a přesných střel a velkých šancí soupeře.

A tak znovu udeřilo na opačné straně. Ve 46. minutě Blahoš poslal nahrávku na svého kolegu v obraně Plýhala, a ten prostřelil vše, co mu stálo v cestě – 3:0. Oba se tak odvděčili trenérovi za nasazení do zápasu poté, co zranění Kulhavého a bolavá záda Nováka zúžila řady kralupských obránců.

Jesenice ovšem šlapala dál a především hostující Patera pálil několikrát velmi nebezpečně. Gól ale nedal, a když si jesenický obránce počínal laxně při rozehrávce u své brány, bylo rozhodnuto. Háva mu klepl do hole a brankář se mohl jen smutně podívat do sítě. Jesenické snahy čtvrtým gólem vyhasly, čehož využil opět Háva a necelé dvě minuty před koncem zápasu dovršil hattrick.

Nejen on přispal k parádnímu přestavení a k důležitým bodům pro domácí…

Kralupy – Jesenice 5:0

Branky: Háva 3, Brindzej, Plíhal. Rozhodčí: Novák – Mrázek, Pacovský. Vyloučení: 6:5. Třetiny: 0:0, 2:0, 3:0.

(kre, lk)