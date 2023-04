/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hokejové Česko stále řeší nedohrané utkání mezi Kralupy a Bílinou, které bylo odvetou kvalifikace o postup do II. hokejové ligy. Hostující celek po incidentu mezi jeho střídačkou a obecenstvem odešel do kabiny a odmítl pokračovat ve hře. To se psala 46. minuta, stav byl 3:0 pro domácí tým. Jaké je stanovisko obou klubů?

Incident v Kralupech | Video: Tomáš Urban

„Odešli jsme, protože jsme měli obavu o zdraví a bezpečnost našich hráčů. Proto jsme zavolali policii. Udělené tresty na našem rozhodnutí neměly vliv," řekl majitel, manažer a trenér bílinských Draků Miroslav Kanis. Text s podobně znějícím vyjádřením posílá i svazové disciplinární komisi.

Na ledě byla kvalifikace jednoznačná. Kralupy první střetnutí v Bílině vyhrály 7:3, doma vedly 3:0. Po krvavém faulu jednoho z obránců domácích na forvarda Severočechů Františka Bakrlíka, který však byl potrestaný pouze dvěma minutami, v hokejistovi Draků bouchly saze. Vyprovokoval bitku, následně se nevyvaroval obscénních gest směrem k hledišti.

„Rozhodčí mi po tom faulu řekl, že i kdybych měl zlomenou čelist, tak vyšší trest neudělí. Pak se ještě jel poradit s kolegou, ale oba mi nakonec řekli, že nic řešit nebudou. Dokážete si představit nával emocí, v jakých jsem v tu chvíli byl?" vylíčil Bakrlík pro server hokej.cz spouštěč svého chování. „Těch momentů ale už dřív bylo víc. V průběhu zápasu si náš gólman stěžoval na oslňování laserem, což si myslím, že je dost nefér. Pak tam bylo píchání do našeho hráče, který ležel na ledě," přidal.

„Bílinský kapitán František Bakrlík ve třetí třetině fauloval našeho Tomáše Soukupa. Chtěl se prát a Tomáš je subtilnější postavy. Jenže si v bitce vedl velmi dobře, což Bakrlíka zřejmě zaskočilo. Dokonce se Tomáše snažil kopnout kolenem do hlavy, ten ale situaci naštěstí ustál. Ze strany Bakrlíka poté následovaly vztyčené prostředníčky a další obscénní a vulgární gesta na celý stadion, což byl za mě hlavní důvod vyhrocení situace směrem k divákům," zaznělo z úst manažera HK Kralupy nad Vltavou Martina Hampla.

Nálepku rabiáta Bakrlík odmítá

39letý František Bakrlík má pověst recidivisty, který za svou bohatou hokejovou kariéru spáchal několik ošklivých faulů, za které schytal vysoké tresty. Především jeho incidenty z Polska a Anglie jsou známé. Bakrlík ale nálepku rabiáta odmítá. „Už po aféře v Polsku mi česká média dala cejch, ale nikdo se mě nikdy na nic nezeptal. Jen převzali pár neúplných informací a přeložili je."



Co se tedy stalo podle Bakrlíkových slov během jeho angažmá v Polsku? „Byl to závěr sezony. Hráli jsme zápas o umístění a náš kapitán vystřelil puk na soupeřovu střídačku, čímž vše odstartovalo. Na konci zápasu jsme se postavili na modrou čáru, ale soupeř k nám přijel a provokoval nás. Většina hráčů se proto logicky začala prát. Já sám jsem měl dvě férové bitky, jak jsem byl zvyklý ze zámoří. Nikoho jsem ale nenapadl zezadu. Poté oba týmy šly do kabin, ale v koridoru, který k nim vedl, jsme se potkali. Kluci se začali mlátit, padaly tam kopance do hlavy, volala se policie… Já chtěl po jejich trenérovi sáhnout hokejkou, poklepat ho a upozornit na to, že by bylo dobré, aby svoje hráče zklidnil. Jenže se z toho udělalo, že došlo k napadení trenéra, což vůbec nebyla pravda. Dostal jsem vysoký trest, protože jsem cizinec," myslí si Bakrlík.



A trest, který obdržel ve Velké Británii? „Tenkrát jsem už hrál jen poloamatérskou soutěž. Najel jsem do kluka, kterého střet na chvilku vypnul. Nic se mu nestalo, i když byl chvilku mimo, takže mu radši volali sanitku. Za mě to byla nešťastná náhoda. Šel jsem do brány a viděl jsem, že dotyčný na mě jede zezadu a že mě bude chtít zbourat. Zapřel jsem se, ale on si dal hlavou o moje rameno. Dali mi šest nebo sedm zápasů. V té době jsem na tom byl fyzicky úplně jinak než většina ostatních. Představte si, že hrajete poloamatérskou soutěž, ale jste zvyklý na profi úroveň, kde se hraje mnohem tvrději. Po odpykání trestu jsem se vrátil, chtěl jsem v jednom zápase dohrát soupeře a vzít mu puk, ale bylo to vyhodnoceno jako útok na hlavu. A protože jsem byl kvůli předchozímu vyššímu trestu v podmínce, dali mi tentokrát osmnáct zápasů," hájí se hokejista Bíliny.

Do bitky bez rukavic s kralupským Tomášem Soukupem se připletl exlitvínovský Peter Jánský, který podle zápisu bránil sudímu v odtrhnutí obou kohoutů. Za tento prohřešek vyfasoval vysoký trest, který mu, stejně jako Bakrlíkovi, znemožnil střetnutí dohrát.

Po gestech Františka Bakrlíka směrem k divákům někteří z nich vzali brankářskou hokejku ze stojanu na hostující střídačce, aby jí udeřily do zad náhradního bílinského brankáře. „Souhlasíme s tím, že chování Barklíka bylo nad rámec hokejových pravidel a slušného chování. Ale poté selhala pořadatelská služba; v prostoru okolo naší střídačky se nenacházela," napsal Kanis do prohlášení, které má Deník k dispozici a které zveřejňuje v plném znění.

„Pokud je zápas takto vyhrocený, vždycky se mezi fanoušky najde někdo nedisciplinovaný. Je to hokej. Uznávám, že směrem k hostujícím hráčům teklo pivo a jiné tekutiny. Máme ale videozáznamy, které dokazují, že s náznaky šermováním hokejkami začali hráči Bíliny. Fanoušek si to nenechal líbit a šel si to s nimi z tribuny vyřídit," nabídl svůj pohled Hampl.

K němu se přidal také na utkání přítomný fotograf kralupského hokejového klubu Rostislav Smolej. „Incident vyprovokovali hosté. Došlo k tomu, že hráč s číslem 15 vletěl k fanouškům a třísknul hokejkou do plexiskla. V návaznosti na tohle si fanoušek sáhnul pro hokejku a dvě uchopil. Hokejkami pak začal mávat, ale že by jimi někoho zasáhl, to jsem skutečně neviděl. Stál jsem metr a půl od toho. Že by někdo hokejkami mlátil do hráčů, to je z mého pohledu naprostá lež. Nicméně odsuzuji zároveň chování fanouška, na hokej něco takového nepatří.“

Kanis oponoval. „Videa byla točena fanoušky, kteří nezachytili ten začátek. Ani nemohli, dívali se na hru. Nikdo nečekal, že nějaký fanoušek vezme na střídače naše hokejky. Ale to nebylo jen toto. Diváci nám už v úvodu utkání nadávali a slovně nás napadali. Například jsme slyšeli, že jsme cikání z Bíliny a tak podobně. Také nás polévali pivem, oslňovali po dvě třetiny našeho brankáře laserem, bušili na stříšku střídačky."

„Na vlastní oči jsem viděl, jak incident začal tím, že k nám na střídačku letělo z tribuny pivo, kafe a gólmanská hůl. Máme to i na videozáznamu. Dotyčný pak vzal další hůl a praštil našeho hráče přes ruku. Kluci se přece nenechají mlátit, takže se bránili. Zároveň bych chtěl říct, že bitce na ledě předcházelo několik neodpískaných faulů na naše hráče. Jeden z nich byl dokonce na kapitána, který měl krev v obličeji. Je to hokej, krajský přebor a kluci by se jím měli bavit. Nemělo by se stávat, že vás někdo bude urážet nebo mlátit," ozval se i manažer Draků Pavel Uher.

Bakrlíka nesportovní chování, kterým se prezentoval v Kralupech, zpětně mrzí. „V návalu emocí jsem udělal faul na kluka, který si to ani nezasloužil. Zpětně mě to mrzí. Okamžitě jsem věděl, že dostanu trest. A pak tam byl zase nával emocí, v nich jsem vztyčil prostředníčky. Když se za tím dnes podívám zpětně, přijde mi to směšný. Kdybych věděl, co bude následovat, neudělal bych to. Ale nechci, aby ze mě kdokoliv dělal nepříčetného magora. Nejsem odpovědný za chování některých fanoušků, kteří byli nad naší střídačkou vulgární během celého zápasu. Někdy dokonce přišla i rasistická gesta."

František Bakrlík ale nechce házet všechny kralupské fanoušky do jednoho pytle. „Chtěl bych se těm normálním fanouškům omluvit. Chtěl bych se omluvit i kralupskému hokejovému klubu. Celá ta situace byla přes čáru."

Kanis vysvětlil, proč se Bílinští rozhodli vyhrocené střetnutí nedohrát. „Necítili jsme se bezpečně, pořadatelská služba byla nečinná, i když docházelo k incidentům na naší střídačce. Pokud by byla zajištěna, k incidentu by nedošlo. Podle nás měl sudí zápas ukončit, když zjistil, že byla naše střídačka napadena diváky."

Jaké rozuzlení celého případu by považoval majitel SK HC Draci Bílina za spravedlivé? „Přikláníme se k variantě ponechání výsledku, ke kterému došlo na hrací ploše. Výhra 3:0 na hrací ploše a tím pádem získání práva v účasti ve II. lize v nadcházející sezoně by připadl týmu HK Kralupy nad Vltavou."

„Oba kluby byly aktuálně požádány o vyjádření ke všem událostem v nedělním zápase. Tak, aby disciplinární a sportovně-technická komise dostaly veškeré podklady, a mohly tak rozhodnout o osudu utkání i jeho jednotlivých aktérů. Kluby mají lhůtu v tomto týdnu. Do této středy bychom tedy měli mít bližší informace. Následně se bude rozhodovat," sdělil serveru hokej.cz člen sportovně-technické i disciplinární komise ČSLH Jan Rachota.

