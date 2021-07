Voráček se o trejdu dozvěděl na rybách. Ve Philadelphii byl jako Rocky Balboa

Rocky Balboa a Jakub Voráček. Jeden proslavil ještě víc americké město Philadelphii v kultovní boxerské filmové sérii, druhému se to podařilo ve skutečnosti. Tím druhým a "opravdovým" případem není nikdo jiný než český hokejista Jakub Voráček. Pro organizaci Flyers pracoval deset let. Teď se loučí. A odchod je to dojemný.

10 let. 727 zápasů. 604 bodů. Takovými čísly se zapsal nesmazatelně do historie Philadelphie Flyers Jakub Voráček. Ani v jedné kolonce oranžovočerných už další číslo nepřidá. V rámci výměny za Cama Atkinsona se totiž nyní v NHL stěhuje do Columbusu. Tedy do klubu, kde v roce 2008 začal psát pohádkovou cestu nejlepší hokejovou ligou na světě. 10 years.



Thanks for everything, @jachobe. pic.twitter.com/V3eGfFUgxp — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) July 24, 2021 „Prožil jsem tam spoustu let, mám hodně vzpomínek, opouštím skvělé kamarády v čele s Claudem Girouxem a Seanem Couturierem. Z této perspektivy je ten přestup takový hořkosladký. Každopádně výměnu beru, vím, že NHL je byznys,“ řekl k trejdu Voráček. Nejprve návrat o čtrnáct let zpátky. Na draftu NHL v roce 2007 si Jakuba Voráčka vybral Columbus jako sedmičku draftu. Ve Voráčkově první sezoně (2008/2009) tehdy hrálo NHL čtyřicet Čechů a kanadské bodování hráčů zpod Sněžky ovládl Patrik Eliáš (31+47). Voráček chyběl Columbusu jen ve dvou zápasech. Uvedl se 38 body (9+29). NHL si zahrál i s Jágrem V dalších dvou ročnících patřil vedle legendy Ricka Nashe k oporám Blue Jackets. Po třech sezonách ovšem zamířil do Philadelphie, kde nakonec odehrál celou dekádu. Pětkrát prubl play-off, okusil i spolupráci s Jaromírem Jágrem. K absolutní dokonalosti chybělo jediné - Stanley Cup. Voráček v NHL po 10 letech končí ve Philadelphii. Vrací se do Columbusu Přečíst článek › „Někdy se to holt tak sejde a ani za takovou dobu pohár nezískáte. Samozřejmě jsme si všichni v kabině Letců přáli, aby to dopadlo jinak. Minulá sezona byla hodně náročná. Na pět měsíců jsme byli uzavřeni v bublině, bez rodin, a nedařilo se nám tak, jak jsme si představovali. I kvůli tomu jsem trejd očekával,“ přiznal jednatřicetiletý kladenský rodák. Voráček bude v nové sezoně oblékat barvy Blue Jackets, z čehož jsou nejen fanoušci Modrokabátníků nadšení. Z návratu ztraceného syna očekávají výrazné posílení ofenzivy. made a few jersey swaps last nite what do u think pic.twitter.com/vHSvhLlum5 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 25, 2021 „Pro náš klub jde o zásadní výměnu. Jsem nadšený, že mohu Jakea přivítat zpátky u Blue Jackets,“ zářil spokojeností generální manažer Columbusu Jarmo Kekälaïnen. „Věřím, že do kádru skvěle zapadne a bude se mu dařit vedle našich praváků,“ doplnil. A narážel tím především na Patrika Laineho, třiadvacetiletou finskou superstar, kterou klub z Ohia ulovil od konkurenčního Winnipegu. Laine zatím tápe, nastartovat by jej mohla právě spolupráce s Voráčkem. „Všichni vědí, že Laine je jedním z pěti nejnebezpečnějších hráčů, když dojde na střelbu. Jeho rána je rychlá jako blesk. Jestli nás kouč k sobě postaví, tak budu samozřejmě rád, když si mezi sebou vytvoříme chemii a bude nám to klapat. Těším se na kemp,“ prozradil Voráček. Injekce a poškozený mozek. Hokej oslavuje blázny, kteří hrají o slávu i čest Přečíst článek › Mimochodem - o výměně se mistr světa z roku 2010 dozvěděl na rybách. „Přítelkyně mi říkala, že trejd stejně přijde ve chvíli, kdy to budu nejméně čekat. Radila mi, ať klidně odložím mobil a nelámu si s tím hlavu. A měla pravdu. Byl jsem s rodinou na rybách, pak kouknu na mobil a mám tam 10 zmeškaných hovorů,“ přiblížil okolnosti Voráček. Famózní akce Jakuba Voráčka v dresu Philadelphie: Zdroj: Youtube Na výzvu se viditelně hodně těší. „Jsem nadšený, že se dostávám do situace, díky níž bych mohl být ještě přínosnějším hráčem než u Flyers. Těším se, až se v Columbusu pustím do práce a začnu tam nanovo,“ dodal šestinásobný účastník mistrovství světa. Hokej v Turecku, studium matematiky a nově práce v NHL. Sasu Hovi dál udivuje Přečíst článek › Rocky Balboa zářil "za Philadelphii" ve filmu, Jakub Voráček v realitě. Oba svůj cíl zvládli na jedničku. Flyers mají českému šikulovi zač děkovat.