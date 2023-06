/FOTO, VIDEO/ Mimořádné zasedání kralupského zastupitelstva skončilo pro některé možná překvapivým výsledkem, kralupský hokej dostane od města potřebné peníze na odehrání vyšší soutěže.

HK Kralupy nad Vltavou tak získal z městské kasy šest a půl milionu korun a po více jak dvaceti letech si zahraje třetí nejvyšší hokejovou soutěž. Financování hokejistů podpořilo jedenáct zastupitelů, proti byli tři a pět se jich hlasování zdrželo.

Na veřejné zasedání přišli i hráči hokejového áčka včetně manažera klubu Martina Hampla. "Doufal jsem, že se to schválí. Jsme rádi za tuhle šanci a je to pro nás výzva, kterou chceme proměnit. Plánujeme dál komunikovat s hráči, které máme rozjednané. Náš hlavní úkol teď je poskládat kompletní kádr," uvedl manažer A-mužstva Martin Hampl.

Pro hokejisty zvedl ruku i starosta města Libor Lesák. Deníku prozradil, jak se rozhodoval. "Ještě před zasedáním jsme se domluvili v koalici, že budeme hlasovat každý podle toho, jak to cítí. Teď jsem zvědavý, co na to řeknou ostatní sportovní kluby v Kralupech," vyjádřil se Lesák k výsledku. "Většina to sice byla těsná, ale zato napříč politickým spektrem a o to je to cennější," uvedl opoziční zastupitel Tomáš Pekárek (ANO), který mimořádné zasedání zastupitelstva inicioval.