Po poslední schůzce vedení města a klubu, která se konala v pátek 26. května, začal kralupský starosta Libor Lesák (ODS) obvolávat sponzory hokejistů. „S dotazem, zda je reálné, aby přispěli vyšší sumou, a tím ulevili městskému rozpočtu. Bohužel se celková částka od původně požadované sumy šest a půl milionu téměř neliší," potvrdil Lesák.

Starosta už v minulosti řekl Deníku, že město bude finančním garantem, ale s jasnou podmínkou: sponzoři se musí přidat. „Kdyby částku požadovanou hokejovým klubem na postup do druhé ligy město dalo, co ostatní kluby? Některé oddíly by se mohly cítit dotčeně, že jsme je nepodpořili tolik jako hokej,“ poukázal Lesák na skutečnost, že město přispívá kralupskému sportu celkem osmi miliony korun. „Florbal chce hrát extraligu, fotbalisté také potřebují peníze," dodal.

Svolání zastupitelů města v mimořádném termínu inicioval fanoušek kralupského hokeje, opoziční zastupitel Tomáš Pekárek (ANO), který nechtěl čekat do poloviny června na oficiální zasedání. Stačily mu k tomu podpisy sedmi zastupitelů.

Výzva klubu fanouškům: Podpořte nás

„Nechápu argumenty o nedostatku financí, když za posledních pět let mělo naše město kumulovaný přebytek rozpočtu přes 350 milionů korun," poznamenal Pekárek, který by byl rád, aby se otázka postupu kralupských sportovců do třetí nejvyšší ligy hokeje vyřešila co nejdříve.

Fanouškové se prostřednictvím sociálních sítí svolávají, aby dorazili na úterní zasedání zastupitelů a hráče podpořili. „I vy můžete svým projevem pomoci k přesvědčení nadpoloviční většiny hlasujících pro volbu takového rozpočtu. Přijďte ukázat, že lidé v Kralupech stojí o hokej na nejvyšší možné úrovni a že si ho tohle město zaslouží," uvedli zástupci fanouškovského projektu.

Manažer hokejového klubu Martin Hampl už před časem připomněl, že současná šance se nemusí dlouho opakovat. „Finančně se pohybujeme úplně na jiných částkách – z amatérské soutěže přecházíme do poloprofesionální ligy. Jde o obrovský úspěch,“ řekl.

Podaří se fanouškům zastupitele přesvědčit, a hokejisté se tak posunou do vyšší soutěže? Deník bude vše sledovat a přinese aktuální informace na webu ještě v úterý večer.