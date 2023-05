Po třiadvaceti letech slaví postup do druhé ligy, není ale jasné, zda si ji zahrají. Kvůli většímu počtu tréninků, zápasů a cestování potřebují kralupští hokejisté peníze. Sázejí na radnici, která musí podporu projednat.

Vinobraní: předprodej byl loni brzdou zábavy. Letos má být odbavení rychlejší

Starosta Libor Lesák potvrdil že jde o velkou částku. „Kralupský hokej žádá pro postup do druhé ligy šest a půl milionu korun – od města. Rozhodnutí je teď na sportovní komisi. Následně bude možnou částku probírat rada města a nakonec zastupitelstvo,“ řekl Deníku Lesák po schůzce se zástupci klubu na sportovní komisi v tomto týdnu. Podle starosty je reálné, aby klub třetí nejvyšší soutěž hrál, má to však ještě háček.

Vedení města plánuje schůzku se šesti hlavními sponzory klubu a bude požadovat, aby se na částce, kterou hokejisté potřebují, podíleli. „Město bude garantem, ale sponzoři se musí přidat. Dáváme nyní do všech sportů v Kralupech osm milionů. Když dáme téměř všechny peníze hokejistům, co ostatní kluby? Florbal chce hrát extraligu, fotbalisté také potřebují peníze. Některé oddíly by se mohly cítit dotčeně, že jsme je nepodpořili tolik jako hokej,“ poukázal Libor Lesák na další kluby, které jsou rovněž závislé na podpoře města.

Sponzoři zřejmě dary neposílí

Hokejový klub už své sponzory oslovil. Podle Dušana Kudely z vedení hokejového klubu všichni odmítli své sponzorské dary navyšovat. „Současná situace ve státě je obecně nedobrá. Naši sponzoři dávají své maximum, nejvíc nám může přispět město,“ uvedl Kudela, který také připomněl, že by nebylo potřeba měnit hráče - sestava hokejistů by prý mohla zůstat z velké části stejná.

Vítězové sportovního dne v Neratovicích pojedou za Jágrem. Čeká je finále

Manažer hokejového klubu Martin Hampl se k situaci nechce vyjadřovat. Považuje to za předčasné. „Proběhla první dvě jednání a další nás teprve čekají. Finančně se pohybujeme úplně na jiných částkách – z amatérské soutěže přecházíme do poloprofesionální ligy,“ poznamenal Hampl.

Šance se nemusí opakovat

Jak Hampl, tak Kudela si myslí, že si hokejisté podporu města zaslouží. „Přinášíme do Kralup třetí nejvyšší hokejovou soutěž v Česku. Je to obrovský úspěch a šance se nemusí dlouho opakovat. Teď záleží na zastupitelích, zda nás podpoří,“ reagoval manažer HK Martin Hampl na otázku, zda má město vložit tři čtvrtiny peněz na sport právě do hokeje.

O definitivním postupu Kralup do druhé ligy musel rozhodnout až hokejový svaz. Poslední hokejový zápas s Bílinou skončil totiž předčasně kvůli bitce hráčů na ledě a nevhodnému chování fanoušků.