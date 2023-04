Jeden z místních fanoušků neustál nesportovní chování bílinského kapitána Františka Bakrlíka, který ukazoval směrem k hlavní tribuně řadu neslušných gest včetně vztyčených prostředníčků. Fanoušek poté dokonce napadl střídačku hostů jejich vlastními hokejkami. Ti proto předčasně odešli do kabin a odmítli v zápase pokračovat. Nakonec na diváky zavolali policii.

Video, foto: Konflikt s diváky a policie na stadionu. V Kralupech se nedohrálo

Město kralupský hokej finančně podporuje. Možné selhání pořadatelů na to nemá mít vliv. Radní pro sport Luboš Truhlář (Nová Vlna) se domnívá, že hokejový klub v zásadě za chování fanoušků nemůže. „Víme, jací fanoušci můžou být. Vždycky se najde nějaký jednotlivec, který dokáže pořádek narušit. Hokejový klub má ve své kompetenci pořadatelskou činnost, kterou by měl příště lépe zorganizovat, aby se vyvaroval takových konfliktů,“ dodal.

Osudových dvacet vteřin

Zápas sledoval z tribuny také kralupský zastupitel Tomáš Pekárek (ANO). Stál přitom pouhý metr od fanouška, jehož chování ukončilo zápas. „Celé to trvalo asi dvacet vteřin. Nejdříve začala létat sprostá gesta, která neustál. Následně na střídačku přistála dvě piva, ale nikdo neví, kdo je hodil. U nás jsme nikdy neměli problém s výtržnictvím," řekl Deníku Pekárek a připomněl, že konflikt se střídačkou sledovalo pár lidí, to, co se dělo na ledě, ale viděli všichni. „Je to špatný případ pro děti, ale děti vídají i horší věci. Na nadávky už jsou všichni zvyklí," odpověděl Pekárek na otázku, zda mají dospělí brát s sebou na zápasy i malé hokejové diváky.

K propíranému konfliktu se Deníku vyjádřili kralupští příznivci hokeje jasně: fanoušek, který napadl hostující hráče jejich vlastními hokejkami, se měl držet na uzdě.

„Nejvíce mi bylo líto našich hráčů, snažili se, dali do hry srdce - a celé to dopadlo takto hořce. I když mají postoupit, odcházel jsem domů zklamaný," řekl kralupský fanoušek Jan Petr.

„Myslím, že fanoušci se do dění utkání nemají vůbec zapojovat, i kdyby na ně hráči třeba vystrkovali pozadí," poznamenal další Kralupák Adam Konečný, který zápas sice přímo neviděl, o hokejovém dění má ale přehled.

Hokejový klub čeká na verdikt

Pro Kralupy šlo o důležité utkání. Zatím ale neví, s jakým výsledkem. „Posíláme vyjádření Českému svazu ledního hokeje, který rozhodne o tom, jestli postoupíme do druhé ligy. Nedovolím si odhadovat, jak disciplinární komise celou situaci vyhodnotí," řekl Deníku Libor Štajer, podle kterého byla pořadatelská služba na stadionu řádně zajištěna.

Co na to kralupští fanoušci

Tomáš Růžek

Fanoušek asi viděl, jak hráč Bíliny kope našeho hráče kolenem do hlavy, potom prostředníčky - a už to jelo…



Klára Hájková

Viděla jsem to pouze ze záznamu. To, že situace nebyla ukočírována na ledě, je jedna věc. Z pohledu sportovce: ať mají fanoušci jakékoli reakce, neměl by si na nich sportovec vylévat vztek kvůli prohře svého týmu. Po následném ohrožování diváků hokejkou, které bylo iniciováno právě od hráče Bíliny, se nikdo nemůže divit, že mu ji fanoušek sebere. Pochybení zde bylo více, nicméně ze záznamu očividně ze strany hostujícího týmu.



Adam Konečný

Myslím, že fanoušci se vůbec do dění utkání nemají zapojovat, i kdyby na ně hráči třeba vystrkovali pozadí.



Jan Petr

Nejvíce mi bylo líto našich hráčů, snažili se, dali do hry srdce a celé to dopadlo takto hořce. I když mají postoupit, odcházel jsem domů zklamaný.