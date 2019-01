PRAHA - O výhře na ledě Kobry rozhodli mělničtí hokejisté ve třetí třetině

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

„Dnes už musíme bodovat,“ přál si před sobotním utkáním 2. hokejové ligy bývalý hráč Junioru, dnes ve službách Kobry Václav Pazourek. Jeho přání ale nebylo vyslyšeno.

Hosté z Mělníka od začátku nenechali nikoho na pochybách, že hodlají přerušit více než dvouměsíční bodový půst na soupeřových kluzištích. Výhrou 5:2 Pražanům i s úroky splatili remízu z prvního vzájemného zápasu sezony.

Domácí Kobra měla ze soupeře respekt. Vycházela ze soustředěné obrany a hráči se snažili o rychlé brejky. To se jim v úvodu první třetiny ještě dařilo.

Navíc šli rychle do vedení, do kterého je vybídl mělnický obránce Cafourek. Při vlastní přesilovce přesně „namazal“ do jízdy Knotkovi, který pak prostřelil Houdka.

V prostřední části už měli hosté znatelnou převahu, ale střelecky se jim nedařilo.

V závěrečném dějství nápor Junior gradoval. Hrálo se prakticky na jednu branku a domácí gólman musel čelit spršce střel.

Štěstím pro něho bylo, že hostující muška byla značně vychýlená, jinak mohlo být gólů mnohem víc.

V závěru utkání se střelecky prosadil i třetí útok. Po návratu do sestavy se dařilo Liborovi Stinkovi, který jeden gól dal a na druhý přihrál Noskovi.

V posledním domácím utkání v letošním roce Mělník zítra od 18 hodin přivítá na svém ledě páté Klatovy.

Ohlas mělnického trenéra Petra Brdičky přinášíme na straně středočeského sportu.