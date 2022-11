„Příprava loga byla pečlivá, v rámci diskusí o možné podobě zdravě náročná. Proběhlo několik interních diskusí, jak v rámci vedení klubu, tak následně mezi hráči i trenéry klubu. Na mimořádné valné hromadě byly představeny dva finální návrhy možného loga,“ dodávají.

Nové logo je modernější a respektuje tradiční barvy klubu. Jeho změna vyvolala nadšení i mezi samotnými hráči. „Logo mi přijde skvělé, má dobrý design,“ hodnotí útočník A týmu Husarik. Dresů s novým logem se dočká jak on a jeho spoluhráči, tak i mládežnické týmy. Oficiální křest nových trikotů proběhne 10. prosince na domácím utkání proti Hvězdě Praha.

Kralupští hokejisté budou chtít dresy určitě pokřtít i dalším vítězstvím. Vždyť letos patří v krajské lize mezi nejsilnější týmy. Za jedenáct zápasů posbírali 25 bodů a v tomto ohledů je lepší už jen Rakovník. Jeden ze dvou soupeřů, který zatím na Kralupy vyzrál.

„Sezona začala opravdu skvěle. Tým odehrál skvělá utkání a prvních osm kol neprohrál. V Rakovníku jsme bohužel byli horším týmem a ve Slaném nám i přes dobrý herní projev chyběl klid v zakončení. Teď po Poděbradech jsme snad zase na vítězné vlně,“ popisuje Husarik, který má o důvodech úspěchu jasno.

„Všechno vychází ze skvělé party v kabině,“ říká.

Kralupy naposledy sehrály v Poděbradech vyrovnané utkání, kterému kralovali brankáři. Základních šedesát minut nepřineslo ani branku, a tak muselo dojít k rozuzlení až v prodloužení. V jeho poslední minutě vystřelil hostům vítězství právě Husarik.

„Zápas by normálně skončil tak 6:6. Divákům to ale zkazili brankáři Novotný a Bílek, kteří byli famózní, podali výkon na úrovni Chance ligy. Jinak to bylo nadprůměrné utkání krajské ligy. Rychlost i nasazení bylo na vysoké úrovni,“ hodnotí zápas kralupský forvard.

„Jsme rádi, že jsme si odvezli plusový bod. Je to odměna za odvedenou práci a snad naladění zpět na vítěznou vlnu,“ přeje si.

