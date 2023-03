/VIDEO, FOTO/ Proti proudu Vltavy, ale nikoli za hranici okresu, se z Mělníka stěhuje pohár pro nejlepší tým krajské hokejové ligy! Hokejisté Kralup po středeční těsné domácí výhře zdolali mělnického obhájce titulu i na jeho ledě, tentokrát jednoznačně 5:1. Ihned po skončení zápasu hraného před vyprodaným publikem tak vypukly velkolepé oslavy.

Zatímco ve středu to bylo drama až do poslední možné chvíle, tentokrát se závěrečných 48 vteřin ani nehrálo. Oba týmy je po pátém gólů hostí do prázdné brány nechaly po domluvě jen tak odplynout. Kralupští hráči odpočítali ty poslední a spolu s početnou skupinou příznivců za svou střídačkou odpálili obrovskou radost.

„Úžasný. Víc než tohle pro nás určitě není,“ dělil se pak o své dojmy Pavel Husarik, jeden z nejvýraznějších útočníků Kralup v úspěšné sezoně. „Byl to velký boj. Tím, že jsme celé play-off hráli na čtyři lajny, mi přišlo, že jsme měli více sil. Na konci jsme se semkli k týmovému výkonu a padlo to tam,“ shrnul celou sérii.

Do zápasu měl s týmem opticky lepší vstup než soupeř, ale stejně jako ve středu skóre otevřel Junior. „Za mě byl rozhodující gól na jedna-jedna. Kdybychom ho nestihli dát do konce první třetiny, měl by Mělník výhodu. Nakonec se ve zbylých dvou třetinách ukázalo, že neměli sílu nás udolat,“ rekapituloval nadšeně Husarik.

„Výsledek úplně neodpovídá hře. Ale zdálo se mi, že Mělník pomalu uvadal. Bylo jich třináct čtrnáct a postupně to stahovali na dvě pětky. Měli jsme ke konci více sil, to rozhodlo,“ popsal zápas Martin Příhoda, který do role hlavního kouče povýšil až po základní části. Spolu se svým asistentem Janem Boháčkem už zažil oslavy krajského titulu právě za Mělník. Jaké budou ty kralupské? „Asi budou brutální. Trochu se toho bojím, ale kluci i to zaslouží.“

Domácí hnáni svou částí publika až do samého konce zápas nezabalili ani za nepříznivého stavu. Sílu na zdramatizování už ale sestava bez elitního útočníka Tomáše Havla (horečka) i některých dalších absentujících opor nenašla.

„Pro nás je druhé místo v podstatě zlatem. Jsme spokojení s tím, co jsme dokázali z pozice, ze které jsme se sotva dostali do předkola,“ nebyl brankář Michael Formánek zdaleka tak zklamaný jako po středeční těsné porážce.

Sobotní odveta podle něj nebyla tak jednoznačná, jak vypovídá výsledek. „Kluci zápas odmakali. Kralupy byly lepší. Zasloužily si to celé vyhrát,“ uznal ale sportovně gólman.

Právě jeho příchod v Mělníku vnímají jako zlom do té doby matné sezony. „Po tom, co se dělo do Vánoc, se naše výkony s příchodem Formánka neuvěřitelně zvedly. Sezonu jsme zachránili. To, že jsme se dostali do finále, je třešnička na dortu. Sice nás to mrzí, ale prostě už nebyly síly. Kralupy byly opravdu lepší,“ řekl po finále šéf mělnického klubu Jiří Krejsa.

HC Junior Mělník - HK Kralupy 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Škutina (Krejsa) – 18. Šmíd (Husarik, Kučera), 22. Řehák (Bradáček), 33. Soukup (R. Verbík, David), 48. Chládek (Husarik, Prášek), 60. Soukup (R. Verbík, Prášek). Rozhodčí: Hruška, Hrčka — Vlasjuk, Havel. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 1435. Konečný stav série: 0:2.