"Pro mezinárodní hokejovou rodinu je to tvrdá realita, ale musíme ji akceptovat. Koronavirus je globální problém a vyžaduje velké úsilí vládních orgánů v boji proti jeho šíření. IIHF musí udělat všechno pro to, aby tento boj podpořila. V současné době musíme nechat sport stranou a podporovat jak vládní orgány, tak hokejovou rodinu," uvedl prezident IIHF René Fasel.

Na turnaj s rozpočtem přes 30 milionů eur (815 milionů korun), který se měl konat v Curychu a Lausanne od 8. do 24. května, bylo prodáno přes 300 tisíc vstupenek. "Přijímáme toto rozhodnutí rady IIHF. Ale je to pro organizační výbor samozřejmě velké zklamání. Je to výjimečná situace pro všechny a nyní jde o vyřešení všech zbývajících otázek," uvedl generální sekretář organizačního výboru mistrovství světa Gian Gilli.

"Rozhodnutí zrušit mistrovství světa bude mít velký dopad na IIHF a její partnery, účastnické země a členy federace. Jak IIHF, tak i organizační výbor mistrovství světa jsou pojistěny na podstatnou část nákladů," uvedl web IIHF.

Titul z Bratislavy měli obhajovat Finové. Kouč Miloš Říha na závěr svého angažmá u české reprezentace přišel o možnost vylepšit loňské čtvrté místo a ukončit čekání na medaili, které trvá již od zisku bronzu z roku 2012.

Vývoj k tomu směřoval

"Pro týmy, hráče a fanoušky je zrušení mistrovství světa určitě zklamáním, vývoj ovšem k takovému rozhodnutí směřoval. Výjimečná situace vyžaduje výjimečné kroky a světový hokej není výjimkou," uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král v tiskové zprávě.

"Česká reprezentace se na šampionát dlouhodobě připravovala a v průběhu sezony předváděla výkony, za které bych chtěl hráčům, trenérům i členům realizačního týmu poděkovat," doplnil Král. Český tým vede seriál Euro Hockey Tour po třech turnajích o skóre před Švédskem.

Světový hokejový šampionát se od svého vzniku v roce 1920 nekonal v letech 1940 až 1946 kvůli druhé světové válce a jejím následkům. Poté, co přestal být součásti olympijských her, se nehrál ani v olympijských letech 1980, 1984 a 1988.

Pro český hokej tak definitivně skončila sezona. Extraliga i ostatní soutěže byly zrušeny minulý týden. V pátek byly zrušeny zápasy Euro Hockey Challenge, které se měly za účasti české reprezentace hrát v dubnu. České hokejové hry v Brně, závěrečný turnaj Euro Hockey Tour, byl z původního termínu 30. dubna až 3. května přesunut na 27. až 30. srpna.

Po předčasném ukončení převážné části ligových soutěží čekají na vývoj situace hokejisté v NHL i nižší AHL a v Kontinentální lize, jejichž soutěže byly přerušeny.

Výroční kongres IIHF, který se měl konat v závěru MS, bude v náhradním termínu. Sportovními důsledky zrušení mistrovství světa v různých výkonnostních a věkových kategoriích se zabývá soutěžní a koordinační výbor IIHF, který předloží svoje závěry radě a výročnímu kongresu IIHF.

Pořadatelé dalších šampionátů jsou určeni až do roku 2025. Příští rok se turnaj bude konat v Bělorusku a Lotyšsku, potom ve Finsku, v Rusku, v Česku a v roce 2025 si rozdělí pořadatelství Švédsko a Dánsko. O případném posunu a zařazení Švýcarska bude jednat kongres IIHF.

"Přesunout mistrovství světa do jiné země nelze. Případné přeložení MS ve Švýcarsku na příští rok je tématem, které musí projednat kongres na základě faktu, že pořadatelé mistrovství světa jsou určeni až do roku 2015," uvedly internetové stránky IIHF.

Zrušením MS odpadl také plánovaný ceremoniál uvedení nových členů Síně slávy IIHF. Do ní měli přibýt 24. května v Curychu Alexej Jašin, Kimmo Timonen, Ryan Smyth, Mathias Seger a Mark Streit.