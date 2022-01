Děti absolvují kempy v podobném režimu ještě ve Velkých Popovicích, Slaném a Mělníku. I tam budou trénovat dovednosti pod dozorem trenérů a poslouchat připravené přednášky o rozvoji osobnosti. „Po těchto třech kempech se připraví herní zkouška, pravděpodobně v podobě turnaje. Potom by měly být ještě tři kempy mimo led. To ale zatím nechceme příliš prozrazovat,“ uvedl pro Deník hlavní trenér Viktor Lukáš.

Ten se Školou hokejových talentů zavítal do Kralup nad Vltavou už podruhé. Na začátku listopadu tady vše startovalo i pod dohledem legendárního Jaromíra Jágra. Zázemí kralupského klubu se tehdy osvědčilo a nejinak tomu bylo i tentokrát. „Nikde jsme neměli žádný větší problém. Vždycky je víceméně všechno připravené, najdou se maximálně nějaké detaily, které pořád ladíme,“ prozradil Lukáš o organizaci kempů.

Škola hokejových talentů sdružuje vybrané hráče z celkem sedmi středočeských klubů. Ti během kempů nejen trénují a učí se nové věci, ale také se vzájemně poznávají a navazují přátelství napříč kluby. „Když se nepodívám na helmu, tak nepoznám, kdo je z jakého klubu. Vychází spolu úplně skvěle, celý tým spolu dohromady žije dobře,“ pochvaloval si hlavní trenér projektu.

Pokroky jsou nicméně vidět nejenom na vztazích mezi hráči. Výrazně se projevují i na ledové ploše. „Měl jsem radost, když jeden z hráčů v rozhovoru řekl, že musí víc chodit do brány. To do nich hodně tlačíme. Pořád dokola točíme podobné věci, takže už to na dovednostech začíná být znát. Už jim jen něco připomeneme a jsou schopni to použít. Pokroky určitě jsou vidět,“ hodnotil Lukáš.

Školy hokejových talentů se na dosavadních kempech i na dalších chystaných účastní stále dokola ti samí vybraní hráči. Z ročníků narození 2010/11 a 2008/09 jsou z každého klubu vybraní dva nejlepší hokejisté a dva takzvaní influenceři. Tedy hráči, kteří mají silné slovo v kolektivu a myšlenky ze Školy hokejových talentů můžou přenést do kabin svých týmů.

Pořadatelé ale chystají i další speciální kemp, kde si budou obdobný program moci vyzkoušet i další hráči. O místa se nyní soutěží na sociálních sítích projektu, kde běží nejrůznější výzvy. „Bude to kemp, který bude stát úplně mimo. Neměly by tam být děti z tohohle kempu, ale mělo by to být jen jako ukázka pro další děti. Bude to probíhat úplně stejně, aby viděly, jak to tady chodí,“ vysvětluje Lukáš.

Speciální program pro rozvoj mladých hráčů si tak budou moci vyzkoušet i další zájemci. Školy hokejových talentů se aktuálně účastní HC Rakovník, HC Slavoj Velké Popovice, HC Kralupy nad Vltavou, HC Lev Slaný, HC Junior Mělník, HC PZ Kladno a Rytíři Kladno.