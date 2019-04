Kolín totiž založil B-tým, který má sloužit pro mladé hráče Kozlů, kteří potřebují co nejvíc hrát a získávat zkušenosti. A jak jinak by je mohli získávat, než od hokejistů par excellence.

Jiří Kadlec se tak po boku dalších svých zkušených hráčských kolegů postavil zase na led. S béčkem trénují třikrát týdně a body sbírají v krajské soutěži mužů.

Sám Jiří Kadlec v prvních dvou zápasech nasbíral neuvěřitelných 14 bodů za 6 gólů a 8 asistencí. Na ledě si dělá doslova, co chce.

Jaký je recept na jeho hokejovou dlouhověkost?

"Hráč musí mít kliku na zranění. Nějaká jsem měl, ale až po čtyřicítce, jinak se mi vyhýbala celou kariéru. Pak je tu samozřejmě životospráva, tedy dostatek kafe a rumu. A pravidelné návštěvy fitness, tedy 15 - 20 dkg ovaru nebo bůčku (smích). A určitě také pochopení rodiny a už asi i tolerance trenérů, protože starší hráči se déle rozjíždí, déle jim to trvá,“ vypočítával Kadlec s úsměvem, co všechno hrálo důležitou roli v jeho hráčské kariéře a díky čemu vlastně ještě pořád hokej hraje.

Teoreticky by Jiří Kadlec stále mohl naskočit i zpět do druhé ligy. Zatím tedy stojí trpělivě v civilu po boku trenérů Petra Martínka a Jiřího Pecky, nicméně během přípravy na novou sezonu už několikrát ve výstroji doplnil Martínkův tým při tréninku.

Kadlec má totiž jednu výhodu, je jakýmsi Ferdou Mravencem, práce všeho druhu. Ač je původně útočník a ve své éře jeden z nejproduktivnějších hráčů první ligy, zaskočit a zahrát umí dobře i na pozici beka.

Kde Kadlec sbíral zkušenosti?

Téměř do třiceti let jen v Kolíně. Nesnažil se, jak tomu bývá dnes, na prahu dospělosti opustit klub a zamířit výš. V Kolíně hrál v nezapomenutelné lajně K+K+K (Kadlec, Král, Kozdera) a sbíral body. V sezoně 2000-2001 jich bylo dokonce 60 v základní části a dalších 11 v play off. Celkem 71 bodů ve 41 utkáních!

To už byla jízdenka mimo kolínské teritorium. Na začátku nového tisíciletí, když mu táhlo na třicítku, si ho vytáhla Mladá Boleslav. S ní nejprve jednu sezonu hrál ještě ve 2. lize. Pak ho tam čekalo pět prvoligových sezon a nosil i kapitánské céčko. Byl miláčkem tribun, oporou týmu. V nejlepší sezoně nasbíral 38 bodů.

Když mu bylo 36 let, do kádru Mladé Boleslavi už zařazen nebyl. Přišel nový trenér a Kadlec se nehodil do jeho koncepce. Bez angažmá byl jen 15 minut. Sáhl po něm totiž jiný prvoligový klub, Hradec Králové. Tam vytvořil produktivní útok s Fořtem a Roubíkem (v nejlepší sezoně Kadlec nastřádal 59 bodů). V Hradci Králové zůstal nakonec pět let a odcházel v roce 2012, když už mu táhlo na jednačtyřicátý rok.

Ale pořád ještě žádný konec kariéry! Přišel návrat do Kolína, nejdřív jako šéftrenér mládeže, ale nakonec se vyřešila i hráčská práva a Kadlec mohl naskočit v dresu Kozlů na led, a ještě dalších šest let pomáhat kolínským Kozlům.

Opravdový nezmar!