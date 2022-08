Extraligový klub přesunul první ze dvou utkání s prvoligovými Pražany do sousedního regionu kvůli rekonstrukci kladenského ČEZ stadionu, který ještě nebude v posledních prázdninových dnech připravený na plný provoz. Mělník se tak zařadí po bok měst jako Příbram, Beroun či Rakovník, kde se Rytíři představí v testovacích zápasech během srpna.

Informace o potvrzení dějiště a termínu zápasu se Slavií je zatím čerstvá, bližší okolnosti utkání jako třeba výše vstupného se podle šéfa mělnického HC Junior Jiřího Krejsy teprve budou ladit.

„Extraligový tým u nás možná ani nepamatuji,“ potvrzuje Krejsa, že pro město zvyklé na krajskou ligu půjde o mimořádnou hokejovou událost.

Jak to při návštěvě Jágrova Kladna vypadalo v březnu na zimním stadionu v Kolíně, se můžete podívat ve fotogalerii

Necelé tři týdny před ostrým startem by navíc v Mělníku mohla nastoupit už hodně kompletní sestava v čele s nejužitečnějším hráčem loňské extraligy Tomášem Plekancem. A nejen s ním. Kladno už ve čtvrtek 4. srpna představí svůj kádr a spekuluje se o jménech jako Dominik Simon, Richard Jarůšek, Oscar Cibulskis či Martin Ševc.

Kladno bylo číslo jedna na mém seznamu, popisuje po návratu do Čech brankář Bow

„Věřím, že budou v plné sestavě,“ těší se Jiří Krejsa, který by pochopitelně rád pozval i na Jaromíra Jágra. Jestli se ale na led vydá už i hvězdný majitel Rytířů, momentálně na pracovní cestě v zámoří, je v tuto chvíli věštěním z křišťálové koule. „Bylo by to samozřejmě super. Asi nikdo ale neví, jestli bude hrát v sezoně od začátku,“ uvažuje šéf Junioru.

Kladenští hokejisté si prostředí mělnického zimního stadionu osahali už během uplynulého týdne. V posledních letech celoročně provozovaný led využilo áčko ke dvěma tréninkům, k dalším dvěma dorazila juniorka.

„Byli absolutně v pohodě. Měli kabiny po juniorech a žácích. Při prvním tréninku došlo kvůli překopnutí kabelu k výpadku elektřiny v celém Mělníku, tak museli z tréninku o půl hodiny dřív a ještě měli v kabině i ve sprše tmu,“ přidal Jiří Krejsa na závěr perličku z návštěvy profíků. Té další se Mělník dočká už brzy…

Rytíře by měl vést Otakar Vejvoda mladší. Potvrdí se defenzivní posily?