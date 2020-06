Vedení hradeckého a kolínského hokeje se sešla na několika schůzkách, které vyústily v dohodu o spolupráci. Kolín se bude moci opřít o hráčskou výpomoc hradeckého Mountfieldu, jeho nejen mladí hráči naopak mohou získávat cenné zkušenosti v Chance lize.

„Nejedná se o klasickou farmu, protože i Kolín je nezávislý klub, který má svoje ambice a sportovní závazky směrem ke svým fanouškům a městu, které ho podporuje. Nutno dodat, že toto partnerství by mělo být oboustranně výhodné, což je základní princip, dle kterého by měla spolupráce probíhat,“ prozradil generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

I přes potvrzení spolupráce se nejedná o závěrečné kontakty mezi oběma stranami, ty budou intenzivně pokračovat i nadále.

„Jednání o hráčích a případných posunech samozřejmě budou probíhat neustále, komunikaci o aktuálních pohybech mezi kluby by měli zajišťovat trenéři. První výsledky této spolupráce budou moci fanoušci vidět již v přípravných zápasech během letních měsíců,“ dodal Kmoníček.

Jasný cíl: záchrana

Kolín chyběl ve druhé nejvyšší soutěži předlouhých 37 let. Klub dlouho zvažoval, zda nabídnutý postup přijme, proto je nyní dění v kancelářích kolínského zimního stadionu velmi horlivé. Čerstvě smluvená kooperace s extraligovým Mountfieldem HK přinese především důležité sportovní posílení budovaného prvoligového kádru.

„Hned od prvních kontaktů nás vystupování hradeckého vedení oslovilo. Jednání byla vstřícná, férová a progresivní, výsledkem je rychlá dohoda,“ popsal prezident SC Kolín Luboš From.

Obě strany by zároveň uvítaly, kdyby nově vzniklá dohoda měla dlouhodobější charakter. „Hlavně si přejeme, aby se nejednalo pouze o jednoroční epizodu. Do Chance ligy vstoupíme s jasným cílem, kterým bude záchrana v soutěži. Pak by mohla spolupráce s Hradcem Králové pokračovat a třeba se i dál prohlubovat. Nyní je pro nás důležitý příchod prvních hráčů, které si vytipoval náš trenér Petr Martínek, ale i další možnosti vzájemného fungování, třeba i v marketingové oblasti,“ uzavřel kolínský šéf Luboš From.

Vítejte v Kolíně!

Kouč Petr Martínek už si tak může mnout ruce nad prvními posilami z extraligového celku, kromě Jana Veselého, který by měl patřit k oporám Kolína, se ke kozlům stěhuje na úvod spolupráce kvarteto dalších hráčů – útočník Martin Štohanzl, obránci Jakub Muška a Miroslav Kukla a brankář Štěpán Lukeš.

Dvacetiletý rodák z Opočna Martin Štohanzl strávil uplynulou sezónu v Litoměřicích, zkušenosti má rovněž ze zámoří, kde působil krátce v nižších amerických soutěžích v dresu Islanders Hockey Club. V Litoměřicích Štohanzl příliš nezářil, v osmatřiceti duelech zapsal devět kanadských bodů (1+8), angažmá v Kolíně by ho tak mohlo znovu nakopnout.

Také zadáci Jakub Muška a Miroslav Kukla mají s Chance ligou zkušenosti z Ústí nad Labem a Prostějova, respektive Litoměřic. Vyjet na led by měli s prvoligovým mužstvem, v případě potřeby ale budou k dispozici pro tým, který je vzdálený necelých 60 kilometrů.

Jednadvacetiletý Jakub Muška je odchovancem Hradce Králové, v extralize zatím stihl jediné utkání. O rok mladší Miroslav Kukla se chystá na druhou sezonu mezi seniory, v Litoměřicích v předchozím ročníku zapsal třináct bodů (5+8).

Prozatím pátým do party je Štěpán Lukeš. Čtyřiadvacetiletý brankář kryje záda Marku Mazancovi a zápasové vytížení může sbírat právě ve spřáteleném klubu. Může tak rozšířit sbírku 45 zápasů z druhé nejvyšší soutěže, v Tipsport extralize doposud odchytal o 11 duelů více. Jeho zkušenosti se budou Kolínu bezpochyby hodit, Hradec Králové bude mít na oplátku rozchytané oba gólmany.