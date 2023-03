/ROZHOVOR/ Ve čtvrtfinále se blýskl velkou parádou, když blafákem á la Forsberg poslal své Kralupy přes Slaný do semifinále. V sobotu Pavel Husarik se svými spoluhráči dotáhl spanilou jízdu až na úplný vrcholek krajské ligy.

Pavel Husarik (vpravo) se po vítězném finále zdraví s protihráči. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Je to samozřejmě úžasné. Byl to boj. Tím, že jsme celé play-off hráli na čtyři lajny, tak mi přišlo, že jsme měli více sil. Semkli jsme se na konci k týmovému výkonu, co jsme nedělali většinu sezony, a prostě to padlo. Někdy to padne, když to člověk nečeká,“ radoval se čtyřiadvacetiletý útočníka ještě na ploše mělnického zimáku.

Vítězné finále s okresním rivalem, před plným zimákem. Lze na vaší úrovni dosáhnout v hokeji více?

Většina z nás pracuje. Pro lidi u nás i u nich určitě víc není. Zahrát si před dvěma tisíci lidmi, zvlášť tady na těch malých stadionech, které mají neskutečnou atmosféru je to o dost lepší než hrát ve velké aréně. Co jsem zažil třeba v Holešovicích, tak tam pět tisíc neudělá takovou atmosféru jako tady.

Kdy se dnešní zápas zlomil v nakonec jednoznačný výsledek 5:1? Domácí stejně jako u vás vedli…

Ze začátku jsme na ně trochu nastoupili, měli jsme pár šancí. Pak jsme ale na chvilku polevili a dostali gól. Rozhodují za mě byl gól na jedna-jedna. Kdybychom ho nestihli dát do konce první třetiny, tak by měl Mělník malou výhodu. Nakonec se ukázalo, že oni v těch dvou třetinách už neměli sílu nás udolat.

Máte už myšlenky na kvalifikaci o druhou ligu, které se zúčastníte, nebo zatím patří pouze dnešním oslavám?

Dneska je to určitě o oslavách. Uvidíme. Bavili jsme se o tom. Je nás v týmu hodně, kteří pracují. Druhá liga je strašně těžká to skloubit s prací. Domluvíme se určitě co nejdříve s klukama a dáme vědět.

Po zápase jste nasadili mistrovské čepice. Máte připraveného něco dalšího a kam budou směrovat vaše oslavy?

Máme trička. Jedeme autobusem a uvidíme. Máme hospodu v Kralupech a pak asi ještě někam půjdeme. Uvidíme, kam nás to zavane.