/VIDEO/ Návrat do druhé ligy po dlouhých 23 letech zvládli kralupští hokejisté vítězně. Proti Mosteckým Lvům dokonce sahali ještě v poslední minutě po třech bodech, nakonec se však museli spokojit s pouze dvěma po triumfu v nastaveném čase.

Kralupy - Most 4:3 po prodloužení. Autor hattricku Pavel Husarik si kryje kotouč před protihráčem. | Foto: Klára Palánová

První třetina patřila jednoznačně domácím. Kralupští hokejisté si v úvodním dějství vytvořili několik gólových příležitostí, hosty ale zdárně držel ve hře brankář Hosnedl, díky němuž vedli Kralupané po otevírací brance Husarika a využité přesilovce 5 na 3 nekompromisní střelou Šilhavého „jen“ o dva góly.

Neproměněné domácí příležitosti pak hosté potrestali dvěma brankami v závěrečných sekundách první a druhé třetiny, když se nejprve prosadil v čase 19:37 Daniel Šoustek, načež stejný aktér vyrovnával v čase 39:30 na 2:2. Vyrovnání tak nezabránilo ani vychytané trestné střílení, v němž Lukáš Sochůrek krátce před druhým gólem Lvů zazářil proti mosteckému Micalovi.

Obrazem: Klíče od Kralup drží V Olších, 250 diváků vidělo dva obraty

Nervydrásající bitva poté pokračovala i ve třetí třetině, jíž na obou stranách kralovali brankáři. Oba dva však v závěru nakonec přeci jen polevili. Nejprve v 58. minutě mostecký Hosnedl, když si nedokázal poradit s bekhendovým blafákem Pavla Husarika, načež šla střídačka Lvů do risku bez brankáře. Ten hosté dokázali proměnit, když Jakub Veselý 53 sekund před koncem poslal zápas do prodloužení a vrátil svému týmu naději na vítězství.

Tu jim ovšem definitivně sebral už 82 sekund po začátku prodloužení Pavel Husarik, jenž nekompromisní střelou zápěstím do pravého rohu Hosnedlovy branky završil hattrick a zajistil Kralupům vítězný návrat do třetí nejvyšší soutěže.

Sestřih z utkání:

Zdroj: Youtube

„Je to hezké se takhle vrátit do téhle ligy, obzvlášť pro mě,“ zářil po utkání kralupský střelec Pavel Husarik, který ve druhé lize působil už dříve v dresu China Golden Dragons. „Mám tady asi třicet zápasů za Čínu a ani jednou jsem nevyhrál, a takhle jsem si vystřelil ve své druhé sezóně první výhru, takže pro mě je to dneska hezké.“

Zápas doprovázela solidní atmosféra, o kterou se postaralo více než 600 diváků na ochozech. Kulisu ocenil po utkání mimo jiné i brankář Lukáš Sochůrek, který přišel do Kralup z pražské Kobry. „Tohle jsem pět let nezažil. Bylo to dnes pro mě něco specifického a jsem za to moc rád. Chtěl bych divákům hrozně poděkovat, protože byli neuvěřitelní.“

Další druholigový souboj uvidí Kralupy hned příští středu, kdy na vlastním ledě přivítají od 18:30 Vrchlabí.