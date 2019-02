Byl to nejhorší zápas od vašeho návratu na led?

Výsledkově to moc neřeším, i když jsme ještě v případě výhry měli šanci na druhé místo. Ale celkový herní projev byl šílený. S takovou hrou nemůžeme porazit nikoho. To je hlavní, co mě zaráží. Od první minuty jsme byli daleko horší. Klidně jsme mohli dostat desítku. Už jen ten nástup, který jsme měli. Spoustu šancí domácí nedali, spoustu šancí náš brankář chytil. To bylo něco šíleného.



Máte pro výkon proti Třebíči vysvětlení?

Nemám pro to vysvětlení. Když hraju, je to těžké. Kdybych seděl za střídačkou, tak na to můžu odpovědět. Prostě jsme byli ve všem horší. Osobní souboje šílené, byli jsme pomalí. I naši nejrychlejší hráči bruslařsky zaostávali.



Jak hodnotíte oslabení? Sice se Kladnu povedlo vstřelit v oslabení dva góly, ale dvakrát taky inkasovalo…

Tam jde hlavně o to, že se vůbec dostáváme do situací, že jsme v oslabení. A určitě to nebylo tím, že by rozhodčí pískali proti nám (směje se). Bylo to tím, že jsme byli pomalí, prohrávali jsme osobní souboje a museli jsme faulovat, abychom zabránili tomu, aby nám dali gól. To je prostě odraz naší hry. Ani nevím, kolik jich měli. Snad deset.



Mohlo hrát roli, že domácím už o nic nešlo?

To je jedno. Tam jde o náš projev. Ale zasloužili si vítězství. Přišli lidi, tak jim domácí udělali radost. Hráli dobře.



Není to velká komplikace před play-off?

To bych neřekl, že přímo komplikace. Ale je to pěkné probuzení. Na druhou stranu budeme mít o čem přemýšlet. A možná je to lepší, že jsme tu realitu zjistili o něco dřív. Takhle máme týden na to s tím něco ještě udělat. Kdybychom takhle šli do prvního kola, tak nás spláchne i soupeř hned.



Přitom by se dalo najít i pozitivum v tom, že jste z 0:2 otočili na 3:2, že?

To, že jsme se dostali chvíli do vedení, bylo až nespravedlivé. I když jsme začali hrát o něco líp. Za to, kolik měli proti nám šancí, si to zasloužili.

Viděl jste tam ještě jiné pozitivum?

Že už ten zápas skončil. To je jediné. (směje se)



Dělala vám osobně Třebíč problémy s dobrou hrou ve středním pásmu?

Osobně se snažím odehrát nějaké zápasy, abych na tom byl lépe než včera. Prostě den po dni. Teď hlavně řeším celkový projev mužstva. Jestli budu hrát dobře já nebo ne, to pro mě momentálně není důležité. Důležitá je budoucnost klubu. A ta po dnešku nevypadá dobře.



Hrajete už týden. Vnímáte nějaké změny na kondici?

Dneska jsem byl víc unavenější než ty zápasy předtím. To je asi dané tím, že předtím tam byl adrenalin. To ale není tak důležité.



Ohlížíte se třeba i po soupeři pro play-off?

Vůbec. Pokud bychom nastoupili tak, jak jsme nastoupili dneska, tak je úplně jedno, proti komu bychom hráli. Po čtyřech zápasech by byl konec. To musíme řešit.



Řešíte to jako hráč nebo majitel?

Většinou to řeším jako majitel. Já se za hráče nepovažuji. Pro mě je důležitější pozice majitele.



Co jde za tak krátkou dobou ještě změnit?

Hlavně si musíme sednout a zamyslet se nad tím, kde je ten problém. To nebylo jen dnešním zápasem. To sleduji všechny tři zápasy, které jsem odehrál. Ono je to něco jiného, když se na to člověk dívá ze střídačky nebo když je součástí té hry. Vím, že to není to, co by nás mělo posunout do baráže. Ale to popisuji dnešek a zítra to může být o něco lepší. Dávám na emoce, tak řeším, co je dneska. Všechno se dá změnit. Ze dne na den, z minuty na minutu. Teď jsem pesimista, protože jsme prohráli. Po tomhle zápase není důvod být optimista. Ale všechno se může změnit během malé chvíle.



Jan ŠEJHL