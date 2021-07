Poprvé je zkrátka poprvé, ale Ondřej Palát s Janem Ruttou by se zřejmě shodli v tom, že zisk jejich druhého Stanley Cupu v mnoha směrech předčil jejich první triumf v loňském roce. Vždyť Tampa tentokrát vyhrála doma ve vyprodané hale: před vlastními fanoušky se s „džbánkem lorda Stanleyho“ hned křepčí veseleji.

„Je to až neskutečné. Loňské play-off bylo i díky našim výsledkům nezapomenutelné, ale bez fanoušků to nebylo ono. O to víc si to teď užíváme,“ řekl Palát na prahu finálové série s Montrealem. Lightning ji nakonec vyhráli 4:1 na zápasy a potvrdili svou dominantní pozici v současné NHL.

V Kanadě sice nadále platila divácká omezení, ale rozhodující domácí vítězství Tampy v pátém duelu v noci ze středy na čtvrtek sledovalo přímo na zimáku přes 18 tisíc lidí. „Vyhrát pohár před našimi fanoušky a rodinami je hodně výjimečné. Znamená to pro nás celý svět,“ rozplýval se obránce Victor Hedman.

Zodpovědný Palát, konečně zdravý Rutta

Český příspěvek k obhajobě hokejového grálu nebyl zanedbatelný. Třicetiletý Palát nastupoval v elitní útočné formaci spolu s ofenzivními esy Nikitou Kučerovem (nejproduktivnějším hráčem play-off) a Braydenem Pointem (pro změnu nejlepším střelcem). Palátovým hlavním úkolem bylo krýt těmto dvěma rozdováděným výtečníkům záda.

„Snažím se hrát zodpovědně. Oba kluci jsou útočně ladění, mým úkolem je především získávat pro ně puky a pracovat poctivě před oběma brankami,“ popsal Palát. I tak stihl ve vyřazovacích bojích zaznamenat 13 bodů v 23 zápasech.

Pokud jde o rovněž třicetiletého Ruttu, ten si užíval prostor v první obranné dvojici vedle Hedmana. I on se na ledě soustředil hlavně na neokázalou lopotu, aby jeho slavný švédský parťák mohl vyrážet na útočné výlety. Co je ale hlavní – Rutta konečně hrál.

„Loni to pro mě nebylo snadné,“ ohlédl se český zadák za minulým play-off, ve kterém se hned na začátku zranil, a i když se pak stihl vrátit na finále s Dallasem, většinu nadstavbové části jen smutně sledoval své spoluhráče. Tentokrát si jak zápasy, tak zvedání poháru nad hlavu mohl vychutnat se vším všudy.

Vzorná práce s platovým stropem

Proč je vůbec Tampa tak silná? Vyhrát dva Stanley Cupy v řadě je v moderní NHL věc výjimečná, nebývalá. Jenže floridský celek těží ze skvělé práce generálního manažera Juliena BriseBoise a jeho předchůdce Steva Yzermana. Pod jejich vedením Blesky ukázaly, jak uvážlivě skládat mužstvo a využívat (leckdy přímo ohýbat) pravidla platového stropu.

Když Tampa na celou základní část umístila svého klíčového útočníka Kučerova kvůli operaci na seznam dlouhodobě zraněných hráčů, vyvolalo to hodně kritiky. Klub se tím zbavil povinnosti započítat jeho obří gáži (9,5 milionu dolarů) do platového stropu a uvolnil si ruce pro další kontrakty.

Nikita Kucherov with ANOTHER 30+ points in the #StanleyCup Playoffs.



Annnnd, another victory lap.

Se začátkem play-off (na které se platová pravidla nevztahují) byl dokonale uzdravený Kučerov puštěn ze řetězu a hned to bylo znát. „Z pohledu normálního smrtelníka je neuvěřitelné, že je celou sezonu mimo kvůli operaci a vrátí se v takové formě,“ obdivoval Palát.

Tampa vůbec umí kouzlit s regulemi. Například v prosinci od Ottawy vytrejdovala práva na Mariána Gáboríka, který je kvůli zraněním mimo hru od jara 2018. Díky podobným „machinacím“ našla volné peníze na dramatické zvýšení platu hvězdného gólmana Andreje Vasilevského, jenž byl následně vyhlášen nejužitečnějším hráčem play-off.

Výsledkem složitých finančně-právních kliček je to, že Tampa udržela všechny klíčové hráče a dokázala jim adekvátně zaplatit. A proto slaví podruhé v řadě zisk Stanley Cupu. Včetně dvou pracovitých vyslanců českého hokeje…