Loňský finalista z Černošic připsal v novém ročníku méně než tři body teprve potřetí, poprvé u toho vyšel naprázdno střelecky. Na svědomí to měl především brankář Kralup Jiří Exner. Činil se ovšem také jeho protějšek Michael Formánek, na kterém ztroskotal i Jiří Brandejský, čerstvá posila domácích z Poděbrad.

K vidění tak byla druhá bezbranková šedesátiminutovka v soutěži. O tom, že se domácí stanou po Čáslavi teprve druhý přemožitelem Černošic, rozhodl v prodloužení jejich nejproduktivnější hráč Hampl. Trenér vítězů Dušan Sikela označil utkání v podání jeho mužů za nejlepší v sezoně.

„Byli jsme lepší, měli jsme víc tutových šancí, jen škoda, že jsme je hlavně ve druhé třetině, kdy jsme tam jezdili sami na bránu, nevyužili. Důležitá byla udržená nula, což je proti lídrovi tabulky velké pozitivum,“ rozebíral zápas pro portál Hokejové Kralupy.

O část náskoku na čele přišla (po týdnu) i boleslavská rezerva. Zápas v Kutné Hoře měl pro Bruslaře podobně trpký scénář jako ten s Žabonosy. Soupeř znovu otáčel v závěrečných dvanácti minutách. Hosté si předtím hýčkali tentokrát dokonce pojištěný náskok.

Vedení sršňů vidělo za obratem, který dokonal v utkání dvougólový Matouš Jelínek, udržení tempa s favoritem a výkon druhého z Jelínků. Brankář David čelil celkem pětačtyřiceti střelám.

Na druhých příčkách došlo k výměně stráží. Tu východní vyrvaly Poděbrady z rukou Čáslavi. Nejlepší ofenziva soutěže vedení získané v úvodu prostřední části do té doby vyrovnaného boje navýšila nedlouho po návratu z druhé přestávky při přesilovce. V závěru pak udeřila ještě dvakrát při marné snaze soupeře o vymazání své první střelecké nuly (a zároveň Bílkovy první vychytané za Poděbrady).

„Není to v tom, že by nás soupeř přehrával, dostáváme ale hodně zbytečné a laciné branky. Dneska jsme byli nedůslední, možná nám chybělo i více chuti. Nebylo to ono,“ postěžoval si trenér letců Tomáš Topol webu svoboda.info.

Na západě se posunul na pozice pro přímou účast ve čtvrtfinále Rakovník. Za obrat domácí přetahované se Slaným byl odměněn i výsledkem duelu mezi Příbramí B a Velkými Popovicemi.

Kozlové v něm sice vstřelili jednu z nejrychlejších branek (po 19 sekundách), nakonec to ale byli oni, kdo vracel skóre do nerozhodné podoby. Třetí bodový zisk domácích nabral po bezbrankové třetí části podobu vítězství na nájezdy.

Vlašim v úvodním kole porazila Žabonosy až dodatečnou kontumací, odveta už ale týmu povzbuzenému výhrou v okresním derby vyšla i na ledě. Rytíři po vítězství 4:1 soupeři přepustili poslední příčku skupiny.

V Mělníku se v týdnu rozešli s trenérem Jiřím Škubalem. Jeho asistent Libor Stinka si proti Královu Dvoru odbyl vydařenou premiéru coby hlavní. Pod vůbec prvním tříbodovým importem Junioru z ledu soupeře se při svém druhém startu za dospělé podepsal i gólman juniorky Vojtěch Srp, kterého domácí překonali pouze jednou. Hosté si navíc vzali vedení po minutě zpět a tentokrát už natrvalo.

Hned tři obraty byly k vidění v Benešově. Zatímco na úvodní v podání domácích dokázali hosté z Kolína odpovědět svou porcí o čtyřech chodech, na reakci po dvou kousnutích lvů v závěrečných dvou minutách zbývalo už jen minimum času. Nestárnoucí tahoun benešovského útoku Michal Kaňka převážil přestřelku na stranu svých barev deset vteřin před koncem.

12. kolo

Králův Dvůr – Mělník 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky: 44. Mahel – 14. Macek, 45. Havel, 48. Litera. Vyloučení: 9:4, navíc Vernek (ME) 10 min. Využití: 0:1.

Poděbrady – Čáslav 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

22. a 60. Tuma, 42. Dobroň, 56. Příhoda. Vyloučení: 2:6. Vyšší tresty: 0:1. Využití: 1:0.

Žabonosy – Vlašim 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 54. Kubát – 40. a 50. Trpišovský, 6. Kratochvíl, 7. J. Pessr. Vyloučení: 7:9, navíc Procházka (Žab.) 10 min. Využití: 1:1.

Kralupy – Černošice 1:0 P (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0)

Branka: 62. Hampl. Vyloučení: 5:5. Bez využití.

K. Hora – Ml. Boleslav B 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Branky: 40. a 54. M. Jelínek, 48. Málek, 52. Jan Tvrdík – 11. Protivný, 37. Christov, 43. Rovný. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2.

Benešov – Kolín B 6:5 (4:1, 0:2, 2:2)

Branky: 5. a 58. Netolický, 6. a 18. Mrva, 17. Starec, 60. Kaňka – 39. a 52. Netušil, 3. J. Kadlec, 29. Zheliznyak, 41. A. Kadlec. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0.

Příbram B – V. Popovice 4:3 SN (1:2, 2:1, 0:0)

Branky: 7. a 36. Mácha, 31. Jindra + rozhodující nájezd – 15. a 38. Synáč, 1. Hrubant. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0.

Rakovník – Slaný 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)

Branky: 29. a 43. Grill, 5. Šíma, 53. Hegenbart – 10. a 13. Slánský, 17. Tuček. Vyloučení: 7:6. Vyšší tresty: 0:2. Využití: 1:1.

Západ

1. Černošice 12 9 1 1 1 53:34 30

2. Rakovník 12 7 1 1 3 52:39 24

3. Velké Popovice 12 6 1 3 2 56:35 23

4. Kralupy 12 5 2 1 4 49:43 20

5. Slaný 12 6 0 1 5 57:51 19

6. Mělník 12 5 1 1 5 48:53 18

7. Králův Dvůr 12 2 2 1 7 29:47 11

8. HC Příbram B 12 2 1 0 9 37:55 8

Východ

1. Mladá Boleslav B 12 9 0 0 3 58:37 27

2. Poděbrady 12 6 2 0 4 78:57 22

3. Čáslav 12 6 1 0 5 45:52 20

4. Kolín B 12 5 1 0 6 50:52 17

5. Kutná Hora 12 3 2 1 6 32:46 14

6. Benešov 12 4 0 1 7 44:54 13

7. Vlašim 12 3 0 3 6 27:56 12

8. Žabonosy 12 3 0 1 8 38:52 10