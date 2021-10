V Kutné Hoře zápas začal pro domácí slibně, Bašus otevřel v dvojnásobné přesilovce skóre. Jenže v závěru úvodní třetiny přišel možná zlomový moment celého střetnutí. Hosté dvěma góly v rychlém sledu otočili skóre na svoji stranu.

Vyrovnání vystřelil Šubrt dokonce ve vlastním oslabení. Nastartoval jím mělnickou jízdu, která se zastavila až před druhou přestávkou na průběžném výsledku 1:5. „Hora sice působila bojovně, ale od první minuty jsme byli hokejově lepším týmem. Naše výhra byla zasloužená,“ nepochyboval trenér vítězů Libor Stinka.

Po jasné druhé třetině v režii jeho týmu podle něj poznamenala třetí častá vyloučení a neurovnaná hra. Ani dvojí snížení Sršňů už ale nemohlo na vítězství Junioru nic změnit.

„Čekal nás silný soupeř, nás bylo konečně aspoň patnáct. Vedli jsme a osmnáct minut jsme hráli velice dobře. Pak jsme udělali dvě laciné chyby a soupeř skóre otočil. Byl na koni a pak už byl lepší,“ přiznal trenér kutnohorských hokejistů Stanislav Bednář.

„Dobře jsme odehráli první třetinu, ale pak už nám docházely síly. Nebyli jsme výbušní, špatně jsme napadali, schovávali jsme se a už to nebylo ono,“ řekl Bednář a potvrdil, že zlom nastal na konci první třetiny. „To je jasné. Dvě nesmyslné chyby nás položily,“ všiml si kouč Sršňů.

Zápas Kralup v Kolíně byl na góly dvě třetiny poměrně chudý. Závěrečná třetina ale vše vynahradila. Hosté v ní nejdříve i podruhé srovnali krok a v předposlední minutě se dostali dokonce poprvé do vedení. To ale vydrželo jen 32 vteřin. Na potvrzení výhry si tak tým trenéra Dušana Sikely musel počkat až do prodloužení, které ukončila spolupráce dvojčat Verbíkových - Roman asistoval, Jakub skóroval.

Sršni K. Hora – Junior Mělník 3:5 (1:2, 0:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Bašus (Švejda), 45. Havránek, 57. Socha (Zvěřina, Beran) - 19. Šubrt (Havel), 20. Cicvárek (Šnajdr), 25. Stinka (Prejza, Šípek), 31. Šubrt (Pokorný, Litera), 35. Havel. Rozhodčí: Špringl - Záhora, Bernard. Vyloučení: 6:10, navíc Vernek (Mělník) 5 min. + do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 80.

SC Kolín B – HK Kralupy 3:4 PP (1:0, 0:1, 2:2 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kozák (Malý, Hanzl), 43. Malý (Martínek, Kozák), 59. Martínek (Hanzl, Barták) – 39. Soukup (Husarik), 56. Příhoda (Soukup, Husarik), 59. Kučera (Řehák), 64. J. Verbík (R. Verbík, Řehák). Rozhodčí: Hruška - Nevařil, Hradníček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1.

Tabulka západní skupiny krajské hokejové ligy po pěti kolech.Zdroj: stredocesky.ceskyhokej.cz